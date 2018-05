Tigre se sumó al ruidazo nacional en contra de los tarifazos y el acuerdo financiero con el FMI

Cientos de vecinos se autoconvocaron en el cruce de General Pacheco, para reclamar por los aumentos indiscriminados de tarifas y el préstamo solicitado por el gobierno nacional al Fondo Monetario Internacional.



Cientos de vecinos de Tigre se autoconvocaron en el cruce de General Pacheco, Av. Hipólito Yrigoyen y Av. de los Constituyentes (ex Ruta 9), para reclamar por los aumentos indiscriminados de tarifas que perjudican a miles de trabajadores y sectores más vulnerables. Además, se reprobó rotundamente el reciente acuerdo de préstamo, por una suma de 30 mil millones de dólares, que el gobierno nacional solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI).



Carlos Flener, vecino de la localidad y jubilado, expresó: "Estoy con un salario mínimo y mi bolsillo ya no aguanta más. Vivimos una situación insostenible y no lo quieren ver. Cuando te aprietan tenes que salir a la calle a protestar por tus derechos y es lo que estamos haciendo en Tigre”.



El reclamo por los aumentos desmedidos de las tarifas fue uno de los ejes durante el encuentro. En el último tiempo, los incrementos en el servicio de electricidad alcanzaron un 1490%; en gas un 1297%; en transporte más de 700%; en agua potable 900% y en peajes 100%, entre otros.



"Este gobierno nos va a llevar a la ruina. No nos alcanza ni para comer, es una vergüenza lo que estamos pasando en este país. No los queremos más", aseguró Graciela, quien asistió a la movilización.



Además, la comunidad tigrense reprobó el anuncio hecho por el Presidente Macri sobre el acuerdo de préstamo financiero al FMI. La suma pretendida por el gobierno nacional es de 30 mil millones de dólares, para compensar la inestabilidad económica que vive el país.



Al respecto, Edgarzo Pozzi, afirmó que "cuando el FMI entrega dinero, hay que devolver el doble. Nos van a poner cláusulas en jubilaciones y salarios. Es muy triste haber retrocedido".



En tanto que Angélica Gómez, otra vecina participante en la convocatoria, dijo: "La gente creyó en este gobierno. En Pacheco tenemos el ejemplo del deterioro que hay en el hospital provincial. Las cámaras de los baños están tapadas y la gente tiene que taparse la nariz para circular. Es una vergüenza”.