Boca se coronó campeón de la Superliga tras igualar con Gimnasia en el “bosque” platense

Boca Juniors resistió los embates del rival sobre la hora y al final soltó toda su alegría con el pitazo del árbitro que le permitió consagrarse bicampeón del fútbol argentino, una fecha antes del cierre, tras igualar como visitante 2 a 2 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.



En un partido pendiente de la vigésimo quinta jornada de la Superliga, que se disputó en el “Bosque”, los goles del título boquense fueron convertidos por Pablo Pérez, a los 12 minutos del primero tiempo y Ramón “Wanchope” Ábila, a los 22 del complemento.



En tanto, el conjunto platense había igualado transitoriamente a través de Nicolás Colazo, a los 33 de la etapa inicial, y Brahian Aleman, a los 35 cerró el tanteador.



El equipo de Guillermo Barros Schelotto logró consagrarse campeón una fecha antes de finalizar el certamen, con 57 puntos, cuatro más que su inmediato perseguidor Godoy Cruz de Mendoza.

De esta manera, Boca sumó su título número 33 en el ámbito local (27 en la era profesional y 6 en la etapa del amateurismo) y es el séptimo bicampeonato que logra desde 1931 (1934-1935,



1943- 1944, 1964-1965, Metropolitano y Nacional 1976, Apertura 1998 y Clausura 1999, Apertura 2005 y Clausura 2006, 2016/17 y 2017/18).



De esa manera, en la temporada que viene buscará ganar por primera vez en su historia el tricampeonato.



En la última jornada el conjunto “xeneize” cerrará el certamen con Huracán, mientras que la semana próxima se jugará su continuidad en la Copa Libertadores, como local ante Alianza Lima de Perú.



Gimnasia le plantó lucha a un Boca protagonista.

El “lobo” salió decidido a evitar que Boca le diera la vuelta olímpica en su estadio y ante su gente, y por eso apretó en cada sector del campo, con un Rinaudo que se multiplicó y un Colazo que trató de imponer su atildada zurda.



Sin embargo, el que abrió el marcador fue Boca, luego que Pablo Pérez comandó un buen ataque, cedió a Pavón, éste mandó un centro que Abila le bajó al propio Pérez, quien definió junto al palo derecho de Arias.



Ahí pareció que Boca se sintió un poco más aliviado por ya ir encaminándose al título, pero Gimnasia -un equipo golpeado por las últimas caídas- fue en busca del empate, y llegó luego de un remate de Faravelli que Colazo desvió a la red.



Pablo Pérez quiso hacerse dueño del balón, pero algo hizo que no pudiera conectar con Pavón, ni Tevez, lo que provocó que Boca casi no tuviera acciones de gol.



Incluso el “lobo” trató de sorprender a Rossi con remates desde afuera del área, primero con un disparo de Alemán que se fue cerca y con un tiro de Colazo que sacó el arquero al córner.



Boca sufrió más de la cuenta.

Para el complemento Boca pareció sufrir el partido, porque si bien mostró mejor juego que en el inicio, llegó pocas veces a posición de gol, hasta que apareció “Wanchope”.



El cordobés apuró a Guanini y lo obligó a equivocarse, y así quedó solo ante Arias, al que sentenció sin complicaciones para poner a Boca a un paso del título.



El “mellizo” sacó a un Tevez muy flojo y metió a Junior Benítez para darle algo de oxígeno a un mediocampo que luchó mucho, aunque sin tanto juego.



A su vez, Gimnasia apostó a las experiencias de Licht y Alemán para poder, en los últimos minutos, y así pudo alcanzar de manera fortuita el empate, con un remate de Alemán que se desvió en Magallán y dejó sin chances a Rossi.



Para el final, la angustia se apoderó de Boca, ante un Gimnasia que quiso hacer la heroica, pero no le alcanzó la “nafta” y por eso el “xeneize” se quedó con un nuevo título del fútbol argentino.

.

Síntesis:.

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Emanuel Mas; Nahitan Nandez, Sebastián Pérez, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Ramón Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Gimnasia: Martín Arias; Facundo Oreja, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel, Fabián Melluso; Fabián Rinaudo, Nicolás Colazo; Nicolás Dibble, Lorenzo Faravelli, Matías Gómez; Nicolás Contin. DT: Darío Ortiz.



Goles en el primer tiempo: 12m P.Pérez (BJ), 33m Colazo (G).



Gol en el segundo tiempo: 12m Ábila (BJ), 35m Aleman (G).



Cambios en el segundo tiempo: 13m Aleman por Faravelli (G), 22m Oscar Benítez por Tevez (BJ), 30m Lucas Licht por Dibble (G), 40m Oreja por Gómez (G), 41m Cardona por Ábila (BJ), 45m Buffarini por Pavón (BJ).



Gimnasia y Esgrima 2 - Boca 2.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Facundo Tello (NA) –