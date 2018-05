09/05/2018 - 10:32 | Zonales / San Fernando Andreotti entregó una ayuda económica a la Escuela N° 31 de Islas para reparar paneles solares Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, entregó a través del Consejo Escolar un subsidio por 78 mil pesos para reparación de las baterías que dan energía al establecimiento educativo debido a que EDENOR no brinda el servicio que le corresponde.

El Municipio de San Fernando asiste a establecimientos educativos bonaerenses con importantes necesidades edilicias a través del Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales'. De cara al ciclo lectivo 2018, se destinaron más de 45 millones de pesos para poner en valor la EPB N° 1, 3, 6 y 21; las ESB N° 12, 14 y 10; las EPA N° 701, 708 y 702; y los Jardines de Infantes N° 907 y 910. Y comenzaron refacciones en las EPB N° 6, 9, 22, 35 y 40; las ESB N° 6 y 13; y la ISFD N° 117.



Esta semana, tuvo lugar en el Polideportivo N° 1 una entrega de material educativo y deportivo a escuelas secundarias y privadas de todo el distrito. Durante el evento, el Intendente Luis Andreotti otorgó un subsidio por 78 mil pesos a la Escuela N° 31 de Islas “José Hernández”, ubicado en el Arroyo Manzano de la Barca. Participó como intermediario el Consejo Escolar.



“Entregamos un cheque porque tenemos una escuela pública de isla, que es la EPB N° 31 ubicada en la tercera sección y no tiene electricidad ya que EDENOR no presta el servicio. La empresa está desde el año 1992 pero esta escuela todavía funciona con motores de gasolina y paneles de energía solar. Con esta ayuda económica van a poder arreglar las baterías de la energía solar”, explicó.



Gabriel Tato, Director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, se refirió a la problemática que atraviesa la escuela. “Hace algunos años hubo un gran temporal y esto provocó la ruptura del equipo de energía solar. Hemos hecho reiterados reclamos para que la Provincia repusiera este equipo que es fundamental. Mientras tanto el Municipio asistía con el combustible para que funcionase el equipo generador, y, así poder dar clases y que los docentes pudieran quedarse durante la semana”.



“Pero visto que no llegábamos a una solución concreta –agregó-, el Intendente Andreotti, tomó la decisión de reparar, con fondos municipales, este equipo de energía solar. Se repuso todo el conjunto de baterías que lleva y el inversor. En los próximos días va a tener nuevamente su para el normal desempeño de las clases y para que los docentes se puedan quedar con cierto grado de confort”.



Representando a la comunidad educativa de la EPB N° 31, la docente Magdalena Sproviero afirmó: “Nosotros no tenemos electricidad. Dependemos de un combustible, que a veces tarda mucho en llegar y nos imposibilita de dar clases. Con los paneles solares, tenemos una solución para salir adelante. Esta ayuda nos beneficia mucho a los chicos y a toda la comunidad”.



La maestra destacó que “es importante para que estén al contacto de las necesidades que tenemos, es fundamental que el Municipio este presente”.



San Fernando asiste y brinda servicios a los 3.000 habitantes de la segunda y tercera sección del Delta, con mantenimiento de tres hospitales de isla, un centro de salud, dos centros comunitarios y un guardaparque para cuidar la reserva natural. Además, ofrece talleres culturales y apoya a las escuelas de islas.



Andreotti concluyó: “Es una vergüenza que hoy en la isla, que pertenece a la Provincia de Buenos Aires, no tengamos energía eléctrica; siempre le solicitamos a la empresa prestataria del servicio que cumpla con el compromiso que le impone el contrato de concesión”. Volver