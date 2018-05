08/05/2018 - 17:52 | Política / Para el Massismo: “El camino de la Argentina es el crecimiento. Ni ajuste ni deuda” Herramientas: Compartir: Después de que el presidente Macri fuera a pedir consejo y ayuda al Fondo Monetario Internacional, desde el massismo aseguraron: “Le recomendamos al gobierno dejar la soberbia de lado y empezar a escuchar a quienes los queremos ayudar a mejorar el presente y futuro de los argentinos, en vez de buscar ayuda y consejo en el FMI, resultando esto en un nuevo endeudamiento. Entendemos que el gobierno fue irresponsable, no escucho a la gente, ni se abrió a otras propuestas”. En referencia a estas decisiones, el equipo económico del Frente Renovador sostuvo: “Con el equipo que lidera Sergio Massa le proponemos al gobierno elegir un camino de crecimiento asociado a la producción, el trabajo y las pymes y no al del ajuste, la bicicleta financiera y el endeudamiento. Es falso que haya un solo camino, es falso que cualquier alternativa sea demagógica, así como es falso que el origen de esta crisis sea el contexto internacional, dado que somos el único país, que por impericia de su gobierno llegó a esta situación”.



“Hoy lo único que el presidente anuncio es que ha mantenido una conversación con la directora gerente del FMI para lograr un blindaje financiero. Como tantas otras veces no sabemos que es lo que vamos a entregar a cambio. ¿Más ajuste? ¿Más recorte a los jubilados? ¿Más tarifazos? El presidente declara que esto es una herramienta para continuar con el gradualismo, cuando en realidad hemos sufrido dos años de políticas de ajuste y aumentos abruptos”.



Sergio Massa mantiene reuniones de trabajo y consultas con su equipo económico que lidera Roberto Lavagna: Aldo Pignanelli, Marco Lavagna y el equipo de jóvenes industriales del Vasco de Mendiguren sobre el impacto de la corrida del dólar en la inflación y en los costos. También con el equipo de seguimiento de números del sector público; Florencia Jalda, Santiago Campora y Carlos Vittor.