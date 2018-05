El COEM de San Fernando intervino tras la caída de un árbol sobre una vivienda

Personal de las áreas que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias Municipales realizaron trabajos de remoción de árboles caídos en la calle Malvinas Argentinas. ver video

El Municipio de San Fernando informó que cuenta un Centro de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) donde confluyen distintas áreas como Defensa Civil, Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios, el Sistema de Emergencias de Ambulancias y todas las dependencias que actúan frente a un incidente, con el objetivo de enfrentar todo tipo de emergencias de forma inmediata.



En esta oportunidad, se realizaron tareas de remoción de árboles caídos tras el último temporal que provocaron daños en las viviendas de la calle Malvinas Argentinas al 2200. Personal de Defensa Civil y de Espacios Públicos se hicieron presentes inmediatamente en el lugar para auxiliar a las familias afectadas y realizar los trabajos con rapidez.



El Director de Espacios Verdes de San Fernando, Luis Giménez, explicó: “Tuvimos un pedido a través de Defensa Civil el sábado al mediodía, momento en que se apuntaló un árbol que había caído sobre una vivienda. Se contuvo el ejemplar para que no haya más riesgos y hoy vinimos a solucionar el problema del vecino, que tiene un árbol metido dentro de la casa, a unos 30 metros de la calle Malvinas Argentinas”.



“Esto está afectando a cuatro familias que están en situaciones parecidas. Además de quitar el árbol derribado, vamos a hacer un trabajo preventivo sobre los que vemos que tienen riesgo de caer, cortándolos y sacándolos. Es una intervención integral con las áreas de Defensa Civil y Espacios Públicos como cabeza del equipo de trabajo para que todo sea haga de la manera más segura. Todo se hace con camiones, herramientas y empleados municipales que gracias a la gestión del Intendente y el esfuerzo de los vecinos que pagan sus tasas, podemos hacer las obras y los servicios que necesitan”, agregó el funcionario.



Por su parte, el Director de Defensa Civil, Roberto Pallotta, sostuvo: “Recibimos un llamado a través del Centro de Operaciones de Emergencias Municipales y nos constituimos en el domicilio porque sabíamos que era un riesgo ya que se derribó parte de la casa. Evacuamos a la familia y apuntalamos el árbol para evitar que produzca daños a otros vecinos. Después coordinamos con todas las áreas, como Espacio Públicos y Tránsito, para hacer un trabajo seguro y que nadie corra riesgo. Hubo una respuesta inmediata de todo el Municipio, coordinados con Defensa Civil a la cabeza”.



Rosa, una de las vecinas afectadas, relató el suceso: “Apenas llamé vinieron de Defensa Civil, de Espacios Públicos, de Asistencia Social y todo lo que hacía falta. El árbol me rompió toda la pared y el techo, pero apenas llamé, me brindaron auxilio, les agradezco mucho. Ahora van a sacar el árbol de mi vecino que también parece peligroso, por lo que estoy agradecida del servicio”.