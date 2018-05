El municipio de Pilar controla el parque móvil del transporte público de pasajeros

La Subsecretaría de Transporte de Pilar informa que continúan los controles al parque móvil del transporte en servicio público de pasajeros que tiene jurisdicción municipal.

La titular del área local, la subsecretaria Claudia Guerrero, explicó: “Estos controles se realizan con el objetivo de priorizar nuestra política de mejoras en el transporte público. Tomamos medidas durante la gestión de Nicolás Ducoté para que los vecinos de Pilar viajen en unidades que cumplan con las normas de circulación vigentes. Por eso, cuando encontramos alguna irregularidad, exigimos su reparación y quedan fuera de servicio hasta que esto ocurra y los agentes lo corroboren”.



Por un lado, se llevaron a cabo lo que se denomina Servicio en la Parada, a través del cual se fiscaliza si se respeta la parada, si se arrima de forma correcta al cordón para que el pasajero pueda ascender o descender sin dificultad, si circula con las puertas abiertas, el uso reglamentario de las luces y del cinturón de seguridad en los conductores. Además, el uso del celular mientras maneja. Dentro de estos operativos realizados durante el mes de abril y lo que va de mayo, se controlaron 969 unidades prestando servicios y se detectaron en total 264 infracciones. De las mismas, 154 se debieron a falta de uso del cinturón, dos por circular con las puertas abiertas, una por luces apagadas, una por no arrimar el cordón y otra por falta de las luces reglamentarias.



Respecto al control de los requisitos técnicos, se incluye la supervisión de las medidas de seguridad requeridas, de la carrocería interior y exterior y de los humos emanados por las unidades. En este sentido, se controlaron 39 unidades de las líneas comunales 501, 503,506, 509, 510, 511 y 520.



En este marco, se detectaron 34 irregularidades de las cuales 12 ya fueron subsanadas. Cabe aclarar que las unidades que no concurren a la sede de la Subsecretaría de Transporte para reportar los arreglos, a los siete días posteriores al control, son infraccionadas.



Además, se lleva a cabo un control de la documentación que incluye la vigencia de la Verificación Técnica Vehicular, los seguros y certificados de desinfección de las unidades. Durante este año, no se encontraron anomalías en este sentido.



Cabe recordar que durante el primer trimestre del año, se realizaron 3993 controles de Servicio en Parada con 1298 anomalías y 150 controles de orden de servicio con 58 infracciones.



Estos procedimientos se desarrollaron en las diferentes cabeceras terminales dentro de Pilar y en diferentes horarios