08/05/2018 - 12:25 | Información General / Macri pidió no "creer en soluciones mágicas" ni creer que "aquello que te regalan es permanente

El presidente Mauricio Macri cuestionó a quienes proponen "soluciones mágicas" y pidió no volver a creer "que aquello que te regalan puede ser permanente", al ratificar la política económica de Gobierno.

“Jamás volvamos a engañarnos, jamás volvamos a creer en soluciones mágicas, jamás volvamos a creer que lo que te regalan es para siempre, lo único que es para siempre es lo que conseguís con tu trabajo”, remarcó el Presidente en medio de las expectativas por la marcha de la economía y los mercados.



Al anunciar mejoras en el sistema de educación bonaerense, en un acto que compartió con la gobernadora María Eugenia Vidal en la escuela N° 34 Mariano Acosta de Villa Vista, partido de San Miguel, Macri sostuvo que “la verdad nos cuesta, nos duele”.



En ese sentido consideró que a partir de los resultados que no fueron los esperados en materia educativa “nos dimos cuenta que no sirve mas esconder los problemas bajo la alfombra”.



“No sirve más emparchar y pegar, queremos saber cuáles son nuestros problemas y ponerlos sobre la mesa y resolverlos. Este es el camino que elegimos, hemos entendido que para resolverlos todos tenemos que ser protagonistas”, indicó.



Durante el acto, en presencia de docentes y alumnos, enfatizó la importancia de “construir un futuro” para los niños al sostener que gobernar es una tarea humana, es cuidar, estar cerca, ocuparse de las cosas concreta”, al plantear “que hay más importante que los chicos”.



“Hemos decidido en conjunto y poniendo un valor central sobre la mesa, la verdad”, enfatizó al hacer referencia a la puesta en marcha de la evaluación aprender.



Macri además ratificó su compromiso de “apoyar a los docentes”, todos “pensando cómo vamos a ir mejorando, no en base a una fantasía o relato, sino a base de una certidumbre, que nos asegure que tendrán real oportunidad de futuro”.



El presidente habló de la importancia de “construir futuros”, y afirmó que “este no es un camino fácil, que requiere el esfuerzo de todos, donde todos intentemos superarnos”.



“Todos tenemos un desafío muy grande con las herramientas de la tecnología. Estamos construyendo futuro con nuevas capacidades para poder recorrer un camino de obstáculo, seguro en la dirección del progreso”, añadió.



Por otra parte, lamentó que “muchos siguen sin creer que hay un futuro”, pero afirmó que “después de este esfuerzo, lo hay, el camino que emprendimos nos permitirá poder crecer en base a la cultura del trabajo”.



El Jefe de Estado, aclaró que “siempre la política tiene cuidar y tratar de ir más hacia los que más dificultades tiene es ir hacia una argentina inclusiva”.



Por su parte, Vidal destacó el operativo educativo en la “red de 2000 escuelas”, tras precisar que las iniciativas impulsadas, surgen de los resultados de las pruebas aprender que aún “no nos conforman”.



El plan 2000 escuelas se implementa en 55 municipios, destinados a a las escuelas más vulnerables.