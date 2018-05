Andreotti entregó material deportivo y didáctico a todas las escuelas públicas de San Fernando

En el marco del Programa Municipal ‘Ayuda a Escuelas Provinciales’, el Intendente Luis Andreotti equipó a 63 escuelas primarias y secundarias -tanto de continente como de la tercera sección del Delta- con pelotas; arcos movibles; colchonetas; palos y bochas de hockey; y juegos de mesa educativos. ver video

El Municipio de San Fernando asiste a establecimientos educativos bonaerenses con importantes necesidades edilicias a través del Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales'. De cara al ciclo lectivo 2018, se destinaron más de 45 millones de pesos para poner en valor la EPB N° 1, 3, 6 y 21; las ESB N° 12, 14 y 10; las EPA N° 701, 708 y 702; y los Jardines de Infantes N° 907 y 910. Y comenzaron refacciones en las EPB N° 6, 9, 22, 35 y 40; las ESB N° 6 y 13; y la ISFD N° 117.



Con el fin de equipar a los establecimientos educativos del distrito, el Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, encabezó en el Polideportivo N° 1 la entrega de material deportivo y didáctico a 63 colegios. “Seguimos cumpliendo con la escuela pública, dando elementos que les falta. Hoy el país está viviendo una situación socio económica difícil y por más que trabajen bien las cooperadoras, a las escuelas públicas van los sectores más vulnerables y por ahí no tienen dinero para comprar estos materiales que son importantes”, sostuvo.



Acompañaron al Jefe Comunal durante el acto el Diputado Provincial Juan Andreotti; el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso; y la Presidente del Consejo Escolar, Teresita Piaggi. “El Municipio lleva arriba de 45 millones de pesos invertidos en educación en 2018 –agregó el Jefe Comunal-, asistiendo a escuelas primarias, secundarias y especiales, y jardines de infantes con obras y equipamiento. Y ahora las dotamos con materiales deportivos y didácticos”.



En relación al desarrollo del Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales', explicó: “Recibimos los pedidos del Consejo Escolar, que es adonde acuden las escuelas a plantear sus necesidades. Por supuesto no va a alcanzar la inversión ni el tiempo para ayudar a todos, por eso les pedimos a los padres y las cooperadoras que hagamos un esfuerzo entre todos para poder seguir avanzando. El Municipio va a entregar todos los materiales que necesiten para mejorar la escuela”.



Las autoridades escolares y docentes presentes recibieron materiales como pelotas; arcos movibles; colchonetas; palos y bochas de hockey; y juegos de mesa educativos. Claudia Vázquez, de la EPB N° 26 de Isla, señaló que “es una acción muy buena, el Intendente siempre nos agasaja con esta cosas que son muy útiles para los chicos; y más todavía en el Delta, que es tan difícil acceder a estos materiales por eso es muy importante que el Municipio este presente”.



La vicedirectora de la EPB N° 35, Julieta Carrasco, consideró: “La verdad que es muy importante que el Municipio acerque a las escuelas material deportivo y didáctico porque la realidad es que desde la Provincia no nos está llegando nada, y tenemos muchas necesidades básicas por cumplir. Realmente nos pone muy contentos que nos acompañen y vinimos a recibir el equipamiento”.



Y el profesor de Educación Física de la Escuela N° 32, Luis Blanco, también celebró. “Es excelente porque es material de calidad –festejó-. Mis felicitaciones al Intendente Andreotti, esto es oro en polvo, el poder trabajar con en los colegios con pelotas que están nuevas y no se desinflan, con aros de gimnasia y colchonetas, con palos y bochas de hockey y con material didáctico, para nosotros es una gran felicidad”.



Finalmente, el representante de las Escuelas N° 16 y 25 de Islas, Roberto Fernández, aseguró: “La posibilidad de poder tener material nuevo y en condiciones es lo mejor para nosotros; y para los chicos también porque es una gran motivación para hacer actividad. Es muy importante la presencia del Municipio en la isla porque crece la comunidad. El Intendente ha visitado varias escuelas y ha hecho obras. Es fundamental el aporte que está haciendo”.



Por otro lado, Luis Andreotti planteó la necesidad de que la Provincia establezca en las escuelas del distrito la modalidad de la jornada completa: “Nosotros hacemos mucho trabajo de prevención en salud dentro de los colegios, y vemos que el 75% de los alumnos no tiene obra social. Es una muestra de que necesitan de un Estado presente, vamos a hacer todo lo posible aunque no es nuestra responsabilidad la educación pública. Si es nuestra responsabilidad estar al lado del vecino y vamos a tratar de cumplir en todo lo que podamos”.





Estuvieron presentes además funcionarios del Departamento Ejecutivo del Municipio; consejeros escolares; concejales; y autoridades escolares.