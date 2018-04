El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño implementó nuevo sistema de seguridad en espectáculos deportivos

El Sistema Aerostático de Vigilancia fue presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño durante el partido que River le ganó como local por 2 a 0 a Rosario Central el domingo en Núñez, por la vigésimo tercera fecha de la Superliga, donde hubo cinco detenidos gracias a esta nueva implementación.

Los operativos fueron llevados a cabo por la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana.



El mismo consistió en la implementación de una nueva zona de seguridad (ya no existen más los anillos que se utilizaban), ubicada a 250 metros del estadio.



De esta manera, se pudo controlar con más eficacia el ingreso del público, el estacionamiento de los micros, la venta de bebidas alcohólicas y a los cuida coches.



Para desarrollar estos procedimientos se utilizó el Sistema Aerostático de Vigilancia que entrega un mejor panorama del flujo de gente que está llegando al estadio.



“La imagen aérea es muy importante porque de ser necesario nos permite cambiar la estrategia de seguridad para evitar desmanes”, indicó Juan Pablo Sassano, a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.



El Sistema Aerostático de Vigilancia es un mecanismo de visualización de globo que cuenta con cámaras de visión de para uso diurno y nocturno, transmisión de video en tiempo real y un generador de energía propio.



Su punto máximo de elevación alcanza los 30 metros, lo que permite a esa altura tener un ángulo de visión de 360 grados, identificar y seguir objetivos en distancias mayores a dos kilómetros, y el reconocimiento hasta 4 kilómetros.



Como resultado del operativo también se logró una disminución notable en el estacionamiento de micros en la avenida Lugones, una baja de las actas labradas a los trapitos, y se opacó el negocio de la reventa de entradas o entradas falsas.



“Hubo una coordinación de trabajo con alta tecnología del ministerio y colaboradores del área de espectáculos deportivos.



Hubo mochilas 4G, cámaras en campo de juego y la imagen aérea del Sistema Aerostático de Vigilancia”, subrayó Sassano.



Además, agregó: “Con todo lo realizado la presencia policial del personal afectado al espectáculo se incrementó, y esto no sólo ayudó en la organización del partido, sino también a la Comisaría de la zona”.



Por su parte, los agentes de Prevención de la Ciudad colaboraron en Tribuna Segura, el plan que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación y la Ciudad implementan en los estadios, por lo que hubo más policías trabajando en disuasión y prevención.



Como parte de esos trabajos preventivos, dónde se controlaron aproximadamente 28.000 DNI, se logró la aprehensión de un hombre quien contaba con pedido de captura vigente desde octubre pasado, por una causa relacionada con infracción a la “Ley de Drogas”.



Asimismo, otros cuatro espectadores no pudieron ingresar al estadio por integrar los listados de derecho de admisión que confecciona el ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación.