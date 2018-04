Massa: “La inflación es sufrimiento”

En el segundo día de su exposición en la Universidad de Chicago, Sergio Massa compartió la jornada “Conversaciones” en el marco del encuentro Masters Argentina llevado a cabo en esa Institución, al cual asistieron estudiantes argentinos de todas las universidades de Estados Unidos bajo la consigna “Política, propuestas para ser más competitivos”.

Allí, el líder del Frente Renovador planteó su posición respecto a la situación del ex presidente de Brasil, Lula da Silva, al tiempo que alertó sobre el escenario económico de nuestro país. En ese marco, aseguró: “Cuando se salió del cepo, se generó un pico inflacionario por la devaluación, después vino el pico inflacionario por el aumento de tarifas, y así no hay bolsillo que aguante. El Gobierno no se da cuenta de que en el medio de los aumentos hay gente y que a esa gente la plata no le alcanza. No hay que ser economista, es un tema de sentido común”.



Tras una primera jornada, en la que Sergio Massa expuso su visión sobre los desafíos que debe enfrentar la Argentina en términos de competitividad en base a los trabajos que realiza junto a sus equipos económicos liderados por Roberto Lavagna, el líder del Frente Renovador se refirió a la situación del ex presidente de Brasil, Lula da Silva: “Me parece que Lula es uno de los grandes símbolos del ascenso social en América Latina, tanto por su trayectoria personal como por lo que hizo por Brasil y su clase media. Mejoró la calidad de vida de millones de personas pobres y generó oportunidades de progreso para su pueblo. A mí Lula me emociona mucho. Respecto a la causa en su contra, no la conozco en detalle y desde luego es un tema para que resuelva la Justicia en Brasil”.



En ese sentido, el líder del Frente Renovador destacó: “Es necesario reorientar el esquema de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, los jubilados y los desempleados”.



“La inflación es sufrimiento, genera pobreza y desincentiva la inversión. Una de las principales medidas para mejorar la calidad de vida es bajar la inflación. Argentina debería tener una inflación baja”, indicó.



Y añadió: “Otro gran error del gobierno que también afecta la inflación son los aumentos de tarifas. Es cierto que había que hacer algo con los subsidios, pero podía hacerse de una forma gradual. Se le sacó el subsidio a 10 millones de personas, para darle esa plata a los 200 mil que tienen bonos y títulos”.



“Le aumentaron las tarifas a 14 millones de personas sacándole del bolsillo a las familias argentinas y poniéndola en 10 familias dueñas de las empresas de luz y de gas”, apuntó Massa.



Por último, afirmó: “Cuando se salió del cepo, se generó un pico inflacionario por la devaluación, después vino el pico inflacionario por el aumento de tarifas, y así no hay bolsillo que aguante. El Gobierno no se da cuenta de que en el medio de los aumentos hay gente y que a esa gente la plata no le alcanza. No hay que ser economista, es un tema de sentido común”.