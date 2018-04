Un Juez Federal fue detenido en Pacheco por conducir alcoholizado y chocar contra una rotonda

Se trata del juez Roberto Ponce, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17. Tenía 3 grados de alcohol en sangre, cinco veces más que lo permitido.

El escandaloso hecho ocurrió este domingo al mediodía en la intersección de las calles General Artigas y Camino Bancalari, en General Pacheco



¿Querés llamar a mi mujer? Viene ahora", le dice el magistrado a los policías, mientras le intentaban explicar que le iban a tener que secuestrar la camioneta que conducía y labrar una infracción por manejar alcoholizado.



Ponce no contestó las preguntas que le hicieron los oficiales. Cuando uno de los policías le explicó que no podía manejar en ese estado, el juez le respondió: "¿Sabes cuánta gente proceso yo por día?".



"La ley es pareja para todos", le explicó el policía durante el diálogo que mantuvieron al lado de la camioneta que conducía Ponce. El juez atinó a mover la cabeza y decirle: "No querido".



Ponce no pudo completar ninguna de las tres pruebas de alcoholemia que le realizaron los efectivos policiales en el momento que lo pararon. Cuando finalmente se la pudieron hacer, el resultado superó el nivel de alcohol en sangre permitido para conducir.



Para poder conducir una persona puede tener hasta 0,5 grados de alcohol en sangre. Los resultados del test que le hicieron al juez federal arrojaron que tenía 3 grados, por lo que no estaba en condiciones de manejar un vehículo.