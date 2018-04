15/04/2018 - 23:17 | Política / Daniel Ivoskus: “Katopodis nunca quiso el Metrobus en San Martín” Herramientas: Compartir: El Diputado Provincial contestó esta mañana los dichos del Intendente Gabriel Katopodis, a través de los cuales criticó al estado nacional y al provincial por la ausencia del Metrobus en San Martín. “Cuando en 2015 presentamos el proyecto junto a Guillermo Dietrich, el Intendente señaló que no lo quería y que el municipio tenía otras prioridades”

El Diputado Provincial de Cambiemos, Daniel Ivoskus, salió esta mañana a responder las declaraciones formuladas esta semana por el Intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, a través de las cuales el jefe comunal denunció un supuesto abandono del gobierno provincial en referencia a la falta de obras en la Ruta 8.



En este sentido, Ivoskus, entrevistado por el portal SM Noticias, señaló que “en varias oportunidades, y la última de ellas en 2015 luego que presentamos junto a Guillermo Dietrich el proyecto de remodelación de Ruta 8 para la llegada del Metrobus, Katopodis afirmó ante medios de comunicación que no quería el Metrobus en San Martín, que las prioridades del municipio eran otras”, puntualizó.



En esta dirección, el Diputado Provincial aseguró que las críticas de Katopodis al gobierno nacional y provincial “no tienen un argumento sólido”, ya que “San Martín ha sido uno de cinco distritos mas beneficiados de los 135 que tiene la provincia”.



“Lo que queda claro en realidad es que el Intendente busca atacar a Macri y a Vidal por cuestiones que no ha podido resolver debido a la ineficiencia de su propio gobierno”, opinó el legislador.



Cabe recordar que Katopodis había calificado como “una verdadera injusticia” que el Metrobus “llegue hasta la puerta de San Martín y se saltee nuestra ciudad para seguir en Tres de Febrero”.



"El gobierno nacional y el provincial tienen que cumplir con este compromiso", había afirmado el kirchnerista Katopodis a través de un video que difundió por todas sus redes sociales.