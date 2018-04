Independiente le dio otro golpe a Boca, se metió en zona de Libertadores y dejó abierta la lucha por el título

Un combativo Independiente se volvió a meter en zona de clasificación a la Copa Libertadores, tras imponerse esta noche por 1 a 0 sobre el líder Boca, en un partido correspondiente a la vigésima tercera fecha de la Superliga, dejando además abierta la lucha por el título.

El atacante Martín Benítez, a los 11 minutos del segundo tiempo, convirtió el gol del elenco local, asistido por Juan Sánchez Miño, en una rápida contra iniciada por un quite de Nicolás Figal en el círculo central ante Cristian Pavón.



Sobre el cierre del partido, el árbitro Ariel Penel no cobró penal para Boca tras una mano de Gonzalo Verón en el área local, lo que desató airadas protestas de los futbolistas "xeneizes" y Pablo Pérez, uno de los más exaltados, fue expulsado.



Con este resultado, el elenco de la ribera, que venía de perder como local con Defensa y Justicia (1-2), sigue en lo más alto de la tabla de posiciones, con 50 puntos, pero Godoy Cruz acortó distancias y ahora se ubica a 4 unidades.



En tanto, el "Rojo", que llegaba de ganarle a Talleres en Córdoba (2-0), trepó hasta el tercer lugar, junto a San Lorenzo, con 42 puntos, y obteniendo por el momento una plaza en la próxima edición de la Libertadores.



En cuanto al partido, fue friccionado y muy peleado, pero el local acertó en una de las pocas que tuvo y Boca no estuvo fino y además se topó con el arquero uruguayo Martín Campaña, una de las figuras de la noche.

En apenas cinco minutos, Pavón corrió desde atrás a Fabricio Bustos y lo derribó, sin aparente intención de cometer falta, pero el lateral local cayó mal, se lesionó un tobillo y tuvo que pedir el cambio.



Jugados 13 minutos, Independiente tuvo su ocasión más clara de la primera parte, pero Sánchez Miño no pudo tomar el balón de lleno debajo del arco y lo tiró afuera, tras una buena jugada combinada entre Emmanuel Gigliotti y Verón por derecha.



Promediando la etapa, el colombiano Wilmar Barrios sintió una molestia en el gemelo derecho y pidió el cambio, dejando a Boca sin una pieza clave en la mitad de la cancha.



A los 34 minutos lo tuvo Boca, con un cabezazo de Walter Bou, a la salida de un tiro de esquina de Pavón desde la derecha, que obligó a Campaña a volar sobre su derecha para evitar el gol.



En el epílogo del primer tiempo el que pidió el cambio fue Jonás Gutiérrez, por una dolencia muscular, obligando a Ariel Holan a mandar al campo de juego al ecuatoriano Fernando Gaibor, cambiando el sistema táctico.

Ya en el complemento, el local empujó en los primeros minutos y mostró lo mejor de su repertorio, obligando a Boca a retroceder. En ese contexto llegó el gol: Figal le robó la pelota a Pavón en la mitad de la cancha, cedió para Sánchez Miño, este habilitó a Benítez y el punta definió ante una floja respuesta de Agustín Rossi.



Tras quebrar el marcador, Independiente retrocedió unos metros y empezó a marcar hombre a hombre a los generadores de juego de Boca.



Cuando el reloj marcaba 24 minutos, "Wanchope" Ábila, que había ingresado por el debutante juvenil Agustín Almendra, estrelló un zurdazo en el palo, ante la impotente mirada de sus marcadores.



Con el correr de los minutos, y mientras Boca atacaba y el local buscaba el segundo gol en las contras, lo volvió a tener Ábila, pero esta vez el que salvó fue Campaña, rechazando con las piernas un cabezazo de "Wanchope".



Ya en tiempo de descuento, y cuando el local esperaba el pitazo final, llegó la polémica jugada del penal de Verón que reclamó todo Boca y derivó en la expulsión de Pérez.



La siguiente es la síntesis:

Estadio: Libertadores de América (Independiente).

Árbitro: Ariel Penel.



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alan Franco, Gastón Silva; Nicolás Domingo, Jonás Gutiérrez; Gonzalo Verón, Martín Benítez, Leandro Fernández; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.



Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Nahitan Nández; Cristian Pavón y Walter Bou. DT: Guillermo Barros Schelotto. .



Gol en el segundo tiempo: 11m Benítez (I).



Cambios en el primer tiempo: 10m Juan Sánchez Miño por Bustos (I), 26m Emanuel Reynoso por Barrios (B), 45m Fernando Gaibor por Gutiérrez (I).



Cambios en el segundo tiempo: 20m Ramón Ábila por Almendra (B), 37m Juan Manuel Martínez por Benítez (I).



Incidencia en el segundo tiempo: 45m expulsado Pablo Pérez, por protestar (B).