Zamora y Nardini llamaron a los jóvenes a trabajar contra el ajuste y el tarifazo

El intendente de Tigre y presidente del Partido Justicialista local, Julio Zamora, y su par de Malvinas Argentinas y secretario de Juventud del PJ Nacional, Leonardo Nardini, convocaron a los jóvenes a trabajar unidos contra el ajuste y el tarifazo que viene llevando adelante el gobierno de Cambiemos. ver video

Durante un encuentro de la Juventud Peronista (JP), llevado a cabo en la sede del Consejo del Partido Justicialista, Zamora afirmó: “Vivimos un ajuste brutal en la Argentina pero hay un pueblo que se está organizando. Vemos jóvenes con ganas de construir. Lo dijo Perón y lo dicen hoy miles de familias argentinas; únanse".



"Estos tarifazos buscan ponerle techo a los salarios de los trabajadores”, afirmó el jefe comunal de Tigre, y precisó: “Con la unidad sola del peronismo no alcanza. Necesitamos consensuar un programa de gobierno que sea alternativa para 2019 y le devuelva los derechos que han perdido nuestros vecinos en estos dos años".



Por su parte, Nardini señaló: “Cuando hablamos con la gente nos dice que pagan más de luz, de gas, y tenemos que explicarle al ciudadano que les mintieron cuando les prometieron que no harían ajuste, porque hoy al pagar los servicios no les alcanza para el resto del mes”. Además, añadió: “Hace años atrás los jóvenes no tenían un espacio y que hoy tengan contacto y apoyo del intendente vale doble para llevar adelante un reclamo legítimo. Es para replicar en diferentes distritos y hacerlo extensivo”.



La jornada incluyó debates sobre los temas que más le preocupan y afectan a los jóvenes: la falta de empleo, las dificultades económicas en sus hogares, la pobreza, la exclusión social y la carencia de un horizonte con posibilidades de progreso, entre otras cuestiones.



“Es una gran emoción de conformar este espacio. Es un acto de gran madurez de los intendentes que nos permitan desarrollar la militancia dentro del ámbito institucional del partido”, comentó Agustín Bollero, secretario de Juventud del PJ Tigre, en tanto que Walter Díaz, remarcó: “Decidimos juntarnos para discutir políticas mano a mano con el vecino. Tenemos planeado conformar diferentes mesas, como la de género, empleo, urbanización y viviendas, para llevar a cabo nuestros proyectos en conjunto”.



El próximo miércoles 18, de 20 a 22hs. se realizará el Ruidazo Nacional contra el tarifazo. Los puntos de encuentro serán: Playón de la Estación de Trenes de la ciudad, Ríncón de Milberg (Sta María y Garibaldi), Don Torcuato (Ruta 202 y Crítica), General Pacheco (Ruta 197 y Ruta 9), El Talar (Ruta 197 y Chile), Ricardo Rojas (Marcos Sastre y Richieri), Troncos del Talar (Ruta 197 y Liniers), Benavídez (Alvear e Ituzaingó) y Dique Luján (puente Eva Perón).



Estuvieron presentes, Alejandra Nardi, secretaria general del PJ Tigre, y su par de Malvinas Argentinas, Gerardo Ontivero.