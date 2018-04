14/04/2018 - 10:37 | Zonales / San Fernando Andreotti recibió a la Selección de Perú en el Poli 7 de San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes Las sanfernandinas que practican el deporte en el Polideportivo N° 7 de San Fernando se llevaron un recuerdo imborrable tras conocer y entrenarse con los jugadores de la Federación Peruana de Hockey. El Intendente Luis Andreotti, el Diputado Provincial Juan Andreotti y el ex DT campeón argentino Carlos ‘Chapa’ Retegui entregaron cuadros con las velas de la ciudad al Presidente de FPH, Pierre Baracco y a los capitanes. Las sanfernandinas que todas las semanas asisten a la Escuela Municipal de Hockey vivieron una jornada especial con la visita de los seleccionados masculino y femenino de Perú, con quienes compartieron un entrenamiento. El Intendente Luis Andreotti, el Diputado Provincial Juan Andreotti y el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, junto al Presidente del HCD, Santiago Aparicio; el Secretario de Modernización, Gonzalo Cornejo, y la concejal Alicia Aparicio los recibieron en el Polideportivo N° 7, sito en Arnoldi y Alvear, barrio Infico.



“Vino la Selección a entrenarse a la Argentina, somos una potencia en eso y estamos muy contentos. Están parando en el Club San Fernando, los invitamos para ver las instalaciones que tenemos para el hockey y disfrutando, un día de compañerismo a través del deporte que tratamos de fomentar nosotros y lo que fomentan ellos también en Perú”, manifestó el Jefe Comunal, Luis Andreotti.



Los seleccionados de la Federación Peruana de Hockey (FPH) están de paso por la Argentina como parte de su preparación para los juegos Odesur, previo a lo que será el Panamericano de Lima 2019. El Intendente les entregó un cuadro representativo de la náutica, que es el emblema de la ciudad de San Fernando.



Estuvo presente también el ex DT campeón de la Selección Argentina, Carlos ‘Chapa' Retegui, quien consideró que “es un orgullo muy grande de que hoy estén en el polideportivo municipal, con esta cancha de hockey espectacular que se inauguró hace un año; cuando uno habla para cambiar el mundo se necesita la educación sin ninguna duda y muy cerca y agarrado de las manos de la educación viene el deporte, que es un derecho que está en nuestra constitución”.



Pierre Baracco, Presidente de la FPH, destacó: “Nos ha encantado venir aquí, es una infraestructura de primera y vemos con mucho agrado la cantidad de chicos que participan del hockey con esta iniciativa municipal, es algo que a nosotros nos encantaría tener en casa y es un ejemplo a seguir. Creo que la impresión que nos hemos dado acá de lo que nos hemos encontrado vamos a transmitirlo cuando volvamos a casa”.



El capitán del Seleccionado Masculino, Félix Mafferetti, celebró la oportunidad de compartir su experiencia con los chicos de la Escuela Municipal. “Nos parece que está genial lo que hacen en San Fernando, hay mucho apoyo de los papás, los profes, los chicos;este es polideportivo es un lugar perfecto para practicar cualquier tipo de deporte, estamos sorprendidos y contentos por estar aquí”.



Y la capitana de la Selección Femenina, Claudia Ardiles, coincidió: “Hemos podido compartir con los niños, nos somos profesionales, pero si tenemos mucha pasión y eso es lo importante, la motivación que le podemos dar a los niños”.



“San Fernando dentro de muy poco estará inaugurando el Polideportivo 10 –agregó-, con 170 mil habitantes la verdad que es un orgullo muy grande y se van a seguir construyendo para que todos los habitantes del municipio tengan la posibilidad de acercarse al poli más cercano de su casa y de su barrio, y que puedan hacer el deporte sea. El intendente lo sabe, está trabajando muy duro para seguir creciendo y creo que está muy lindo el Municipio”.



Andreotti concluyó: "Nosotros en deporte hacemos un gran esfuerzo, una gran inversión y tratamos de dar lo mejor. Nuestro objetivo no es tener grandes campeones, sino que participen masivamente. Si tenemos un campeón como Carlos Retegui, bienvenido sea, pero nos ponemuy contentos poder incluir".