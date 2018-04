13/04/2018 - 19:11 | Actualidad / El gobierno bonaerense convocará a gremios docentes para nueva reunión salarial la semana próxima Herramientas: Compartir: ver más imágenes El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocará la semana próxima a los gremios docentes para intentar alcanzar un acuerdo salarial para el año en curso, en tanto que hoy se abonó un "adelanto de paritaria" que tiene por objetivo que los maestros "no siguieran esperando" por un incremento de sueldo hasta que se resuelva el conflicto.

Así lo manifestó hoy la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien exhortó a que el encuentro "sirva para acortar nuestras diferencias y las distancias, y les permita a los chicos seguir teniendo clases. Ellos son lo más importante".



Durante una conferencia de prensa ofrecida en la localidad de Chapadmalal, la gobernadora consideró que "hay que celebrar que la mitad de los trabajadores de la Provincia ya tienen su acuerdo laboral para este año mediante el diálogo, que es siempre el mejor camino posible y el que nosotros elegimos".



"Todos los docentes hoy están cobrando un adelanto a cuenta de la paritaria. No queríamos que siguieran esperando para cobrar ningún aumento que estuviera pendiente", y destacó que a los sindicatos del sector "los vamos a volver a convocar para una nueva reunión la semana que viene".



Consultada sobre el índice inflacionario de marzo del 2,3 por ciento, anunciado en las últimas horas por el INDEC, Vidal dijo que "hoy estamos discutiendo si la inflación es más de lo esperada o menos de lo esperada, pero nadie discute la inflación del INDEC. Es un gran paso que los argentinos conseguimos en muy poco tiempo".



"En estos dos años, los trabajadores de la Provincia nunca perdieron contra la inflación", señaló, y recordó que los acuerdos salariales ya cerrados incluyen "una cláusula de revisión en octubre. Hoy tenemos todas las puertas del diálogo abiertas". Y remarcó: "Ni en 2016 ni en 2017 perdieron contra la inflación. Eso también es un hecho de la realidad. Se esperaba que este primer cuatrimestre iba a tener una inflación más alta que el resto del año por el impacto de las tarifas, la estacionalidad... pero creemos que en los próximos meses la inflación va a ser más baja y se va a estabilizar".



La gobernadora vaticinó que "al final de 2018 vamos a tener una inflación más baja que en 2017 y en 2019, más baja que en 2018. El año pasado la inflación bajó 15 puntos, creemos que va a haber nuevamente una baja, y otra en 2019, lo que le va dando a la gente más previsibilidad y de a poco acercarnos a vivir en un país como cualquier otro".



Durante la primera mañana de trabajo en Chapadmalal, el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, hizo un repaso muy detallado y precisó los ejes de gestión de gobierno. Puso el acento en el plan de inversión social con cifras y datos concretos de las políticas públicas que se llevan adelante, se centralizó en el tema de la lucha contra las mafias y expuso sobre los avances en el desarrollo de las obras en marcha y hasta 2019.



En especial, mostró los avances en rutas, obras de infraestructura como las que se llevan adelante para enfrentar las históricas inundaciones y el plan de obras en hospitales, en particular repasó las guardias que ya están finalizadas. También hubo un apartado en el trabajo donde se analizó la política de lucha contra el narcotráfico. Volver