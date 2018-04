Massismo sobre el caso Farmacity: “Mauricio Macri y Mario Quintana usan la política para hacer negocios”

El diputado del Frente Renovador, Lisandro Bonelli, afirmó este viernes que el fallo de la Procuración General de la Nación que favorece el desembarco de Farmacity en territorio bonaerense “demuestra una clara presión del vice jefe de Gabinete de la Nación y accionista de la empresa, Mario Quintana, a la Corte Suprema de la Provincia”.

"Una vez más, sin ponerse colorados, Mauricio Macri y Mario Quintana usan la política para hacer negocios”, manifestó el legislador del bloque de Sergio Massa, Lisandro Bonelli, quien impulsa en la Legislatura un proyecto para frenar el avance de la empresa multinacional que “quiere meterse en la venta y distribución de medicamentos” sin tener profesionales de farmacia como establece la ley que rige actualmente.



Al respecto, Bonelli agregó: “Exigimos que se respete la ley y la independencia de poderes. Las farmacias no son simples comercios, son un servicio público y el medicamento no es una mercancía, sino un bien social. Si Farmacity entra en la Provincia los principales perjudicados son los bonaerenses”.



De esta manera, tras la polémica resolución del procurador Eduardo Casal, que favorece el desembarco de Farmacity en territorio bonaerense al declarar inconstitucional un artículo de la Ley de Farmacias, vigente desde 1987, desde el massismo se cuestionó la maniobra que beneficia a la cadena farmacéutica vinculada con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.



Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires, Cambiemos impidió que la Ley Antifarmacity, la cual contaba con el apoyo de todo el arco opositor, avance en el Parlamento, dejando lugar a la libre interpretación judicial.



Desde el Frente Renovador se pide que se respete taxativamente la Ley, que plantea las condiciones para la instalación de farmacias (que no incluye sociedades anónimas) y garantiza una distribución equitativa de farmacias en el territorio, al menos una farmacia por barrio. Además, exige el acceso universal a los medicamentos convencidos de que si entra una gran cadena a manejar el tema de los medicamentos, los precios se van a disparar aún más.