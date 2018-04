13/04/2018 - 10:22 | Actualidad / Tigre Cierran los casinos de la provincia por falta de pagos de propina y productividad Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los trabajadores de casinos iniciaron en las últimas horas un quite de colaboración en todas las salas de la provincia con motivo del incumplimiento por parte del Instituto Provincial de Loterías y Casinos al depósito de propina y productividad.

Según se informó desde la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, su presidente de Daniel Méndez, y el secretario general de Administración Maestranza y Servicios de Casinos, Roberto “Chucho” Páez, se reunieron en la ciudad de La Plata con el director de Hipódromos y Casinos, Ricardo Burgos, para tratar el conflicto ocasionado con todos los trabajadores de casinos ante el incumplimiento del depósito de la propina y la productividad por parte del IPLyC.



Según las explicaron, la mora en el pago obedece al cambio en el sistema de liquidaciones de la provincia de Buenos Aires, cuestión ajena a los trabajadores que no tienen la responsabilidad de prever este tipo de circunstancias que ocasiona el mencionado incumplimiento del pago de los haberes en tiempo y forma.



Desde el sindicato explicaron que “tras la negativa por parte de las autoridades del Instituto a realizar dicho depósito, ambas comisiones directivas decidieron y cumplieron en la jornada de ayer con un quite de colaboración total en todos los casinos de la provincia de Buenos Aires”.



Cabe mencionar que hasta la mañana de hoy, viernes 13 de abril, continúa el cese de actividades, y desde el sindicato afirmaron que confían que los fondos puedan depositarse durante el día para poder trabajar en forma normal durante el fin de semana.



Según aclararon desde el gremio, “los compañeros se deberán presentar en todos los casinos para fichar, teniendo que permanecer en la sala de descanso de cada casino, pero sin prestar servicios en ninguna de las áreas”, y aclararon “en caso de depositarse el dinero la apertura de las salas de juego será inmediata”.



En Tigre, el Casino Trilenium permanece cerrado, y aclaran que “por motivos ajenos a Trilenium, el casino permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”.



Actualización 17:30Hs:

Hace instantes, el casino de Tigre Trilenium anunció que volvió a abrir sus puertas con normalidad.