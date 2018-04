La comunidad de Tigre celebró los 103 años de Derica Texeira

Acompañada por familiares, amigas y autoridades municipales, la vecina recordó sus primeros pasos en la ciudad y las transformaciones que vivió el distrito. “Salgo a pasear y veo un lugar maravilloso”, afirmó emocionada.



Derica Texeira, vecina de Tigre centro, celebró sus 103 años junto a sus seres queridos y funcionarios municipales, con quienes repasó anécdotas y destacó los encantos de la vida en su barrio.



“Es una gran emoción estar junto a Derica, se nota que lleva sus años con mucha felicidad. Nos recibió en su hogar, junto a su familia y para nosotros es un recuerdo imborrable”, señaló la concejala, Gisela Zamora, quien presenció la celebración y junto a su par Rodrigo Molinos, entregó un ramo de flores a la cumpleañera.



En un cálido encuentro, los presentes rememoraron más de un siglo de vida de la agasajada y su encanto por disfrutar cada momento en Tigre.



Texeira, tigrense de joviales 103 años, señaló el entusiasmo que le genera vivir en el distrito: “Di mis primeros pasos en este lugar hermoso y no lo cambiaría por nada. Me gusta salir a pasear por acá, porque veo un lugar maravilloso y me encanta. Cada rincón me trae lindos recuerdos”. Además agregó: “Todavía me acuerdo cuando celebré junto al intendente mis cien años. Me da mucha felicidad que me acompañen siempre”.