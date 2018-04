Horóscopo correspondiente al viernes 13 de abril de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Jornada positiva para reencuentros o acercamientos en el plano afectivo. Lima asperezas con persona de su entorno familiar. Surge una posibilidad de realizar un interesante negocio. Sugerencia: abrir las puertas a lo bueno.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Se conecta con personas nuevas en un lugar al que es invitado. Sentirá ganas de renovarse espiritualmente. Una llamada de alguien que usted estima lo previene de cometer un error. Sugerencia: ser agradecido.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Recupera una amistad que fue importante en su vida. Tendrá la posibilidad de planear un viaje que ansía desde hace tiempo. Lo acompañan en un proyecto que tiene en mente. Sugerencia: compartir para poder lograr ciertas cosas en la vida.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Un comienzo en el plano afectivo que lo colocará en un estado anímico más que positivo. Su relación familiar con ciertos integrantes mejorará ampliamente. Integración. Sugerencia: darnos cuenta de lo positivo que es estar bien predispuesto.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Su cansancio físico lo sentirá más que nunca, deberá tomar una decisión con respecto a realizar alguna actividad alternativa que lo distienda. Se replantea su relación de pareja. Sugerencia: recordar que debemos ocuparnos de nosotros.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Sentirá cierto cansancio por la rutina de su trabajo. Hay algunos puntos que debería replantearse como para poder tener otra visión que lo ayude a mejorar y lograr sus expectativas. Sugerencia: ir mejorando en la medida que podamos.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Llega a un punto que tratará de hacer escuchar sus pretensiones en el plano laboral. No minimice su capacidad y demuestre que usted vale. Hay una alternativa afectiva que lo dejará pensando. Sugerencia: no temerle al amor.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Demuestra su capacidad de mando frente a una decisión importante que se deberá tomar a nivel familiar. Su clara veracidad permitirá a los demás evolucionar. Sugerencia: cuando debemos dar el ejemplo simplemente hacerlo por nosotros y por el crecimiento de los demás.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Se detendrá a pensar acerca de los sentimientos encontrados que tiene con respecto a una persona. Supera un inconveniente en lo personal que le dará fuerzas para luchar. Sugerencia: hacer uso de nuestra energía.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Trate de no desmedirse con respecto a sus ambiciones. Una etapa de superación lo incentivará a pretender más de lo que logró. Siéntese a escuchar a los suyos, lo están necesitando. Sugerencia: la ambición es buena mientras que no se transforme en obsesión.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Recupera la confianza en alguien que en otro momento no habría actuado bien. Verá claramente hasta qué punto lo quiere la persona que lo acompaña en estos momentos en su vida. Sugerencia: el perdón es una Ley Universal.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- No interrumpa esa relación sentimental por una discusión pasajera. A veces somos intolerantes y es algo que debemos corregir. Le piden un favor especial que no podrá negar hacerlo. Sugerencia: hay cosas que moralmente no podemos evitar hacer.