Andreotti dio inicio a las sesiones ordinarias 2018 en el HCD de San Fernando

El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, inauguró las sesiones ordinarias del HCD con un balance de gestión y adelantando las principales obras para el año: el Hospital Municipal; el 5to. túnel en la calle Quirno Costa; la ampliación del Hospital de Isla ‘do Porto’; el edificio de Tránsito, Orden Urbano y el Juzgado de Faltas; la Comisaría y Fiscalía de la Familia, y llegar a las 1.000 cámaras de seguridad. Planteó a Provincia más inversión en el Delta y la restitución de toda la Costanera Municipal. ver video



El Intendente Luis Andreotti realizó el discurso inaugural en presencia del pleno de su gabinete de gobierno; el cuerpo de concejales, -salvo el ausente edil Alex Campbell-; consejeros escolares; referentes sociales y vecinos. Estuvo presente, también, el Diputado Provincial Juan Andreotti.



Al dirigirse al cuerpo legislativo, el Jefe Comunal realizó un balance de gestión y adelantó importantes obras. “La ciudad en la que vivimos marca lo que somos, pero esencialmente lo que podemos ser, y nosotros vamos por mucho más para nuestros vecinos. Les traigo mi renovado compromiso y el de todo mi equipo de seguir gobernando y administrando con eficiencia, respondiendo a la demanda de los sanfernandinos con un Estado presente”, manifestó al cerrar su discurso.



Entre los proyectos que la Comuna llevará adelante, el Intendente destacó el futuro Hospital Municipal; la construcción del 5to túnel, que estará ubicado en Quirno Costa y las vías del tren Mitre, y las licitaciones de nuevos pasos bajo nivel en los cruces viales de Martín Rodríguez y Rivadavia; el nuevo edificio de Tránsito y Orden Urbano, donde hará sede un Juzgado de Faltas; la Comisaría y Fiscalía de la Familia; y llegar a las 1.000 cámaras de seguridad, el mayor promedio por habitante de la Provincia.



En diálogo con los periodistas presentes, Andreotti sostuvo que “el discurso es un momento siempre de agradecimiento, fundamentalmente a personas que trabajan al lado de uno; creo que hoy el Municipio cuenta con un equipo de gente que ayuda mucho, y cuando uno ve todo los que hicimos y nos planteamos para este año, estamos orgullosos de los que nos acompañan. Tengo la alegría de decir que San Fernando está progresando en todos los barrios, y la certeza que crecerá mucho más”.



“Realmente estamos haciendo muchísimas obras –agregó-, con más de 30 ya iniciadas. La frutilla del postre este año es el Hospital Municipal. Queremos poder lograr en el funcionamiento un excelente servicio; no nos alcanza con cortar la cinta inaugural. Debemos terminar el Hospital, que mucho no le falta, que funcione de la mejor manera, y que cuando el vecino necesite algo de salud en el distrito, se lo podamos dar”.



El Presidente del HCD, Santiago Aparicio, aseguró: “Fue un discurso integrador de todo lo que se hizo en estos 6 años de gobierno, pero mucho más importante, mostrándole a todos los vecinos que para adelante hay un montón de proyectos superadores que van a mejorarle la calidad de vida sustancialmente a todos los sanfernandinos. Es un gobierno fuerte, con buena gestión y que administra responsablemente los recursos, que para eso fuimos elegidos”.



Por otro lado, subrayó el pedido del Intendente para que “la Provincia y la Nación sean más federales; que la Provincia siga peleando por esos fondos que le fueron quitados a Buenos Aires en general, y se distribuya a cada Municipio para que podamos mejorar la calidad de vida a todos los vecinos”.



El edil por el bloque de Unidad Ciudadana, Ignacio Álvarez, consideró: “En primer lugar, volver a decir lo importante que es la recuperación de la costanera de San Fernando, que nosotros como bloque apoyamos y vamos a seguir apoyando. También se habló del cierre de las escuelas en el Delta, que fue una medida que el Municipio condenó, y estuvimos juntos dando la lucha”.



Por último, lamentó la ausencia del concejal Alex Campbell: “Hoy hemos tenido la ausencia de un solo concejal, que eligió no estar. Y nosotros creemos que hay que trabajar desde la presencia. No podemos pensar en San Fernando desde las redes sociales, sino desde el estar presente; del ida y vuelta con el vecino, y del discutir con los demás espacios políticos. No podés trabajar por San Fernando cuando no estás”.



Luis Andreotti concluyó: “Siempre hay que fortalecer las instituciones, siempre hay que pretender tener un país más federal y con mayor autonomía para los Municipios. Tenemos mucho por hacer y solucionar, y con la autonomía para los 135 distritos, la Provincia de Buenos Aires estaría mucho mejor”.





www.elcomercioonline.com.ar

Estuvieron presentes en la apertura de sesiones del HCD los secretarios de Gobierno, Luis Freitas; de Obras Públicas, Santiago Ríos; de Servicios y Espacios Públicos, Martín Galera; de Protección Ciudadana, Hugo Giuffré; de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso; de Modernización, Gonzalo Cornejo; el Subtesorero General de la Provincia, Facundo Fernández, subsecretarios, directores y funcionarios del Departamento Ejecutivo.