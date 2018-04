Gremios estatales bonaerenses cerraron suba salarial del 15%

Los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires cerraron un acuerdo salarial del 15 por ciento en tres cuotas, anunció hoy la gobernadora María Eugenia Vidal, mientras continúa abierto el conflicto con los docentes.



“Acordamos con los trabajadores estatales no docentes un aumento del 15%”, señaló la funcionaria, quien aclaró que se trató de la misma propuesta que fue rechazada por los sindicatos de los maestros, que este jueves realizarán un paro.



Durante la tarde de este miércoles los gremios de UPCN, Fegeppba, Salud Pública y Soeme, que constituyen mayoría, consultaron en sus respectivas asambleas a sus afiliados la propuesta hecha por el gobierno y quedaron al borde de firmar la paritaria.



Al respecto, Vidal resaltó que “más del 50 por ciento de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires tienen su paritaria acordada, y eso les va a llevar mucha tranquilidad”.



Puntualizó que se trata de una suba que se abonará en tres tramos: el primero retroactivo a enero del 7 % a pagarse en las liquidación de los sueldos en abril y dos tramos más de 4 % en mayo y septiembre.



Destacó que a ello se le debe sumar “un plus por presentismo a pagar en tres cuotas de 1.000 pesos, un reconocimiento al que hace un esfuerzo y no falta en todo el año”.



Según su consideración, mediante ese mecanismo se podrá poner un freno a “los abusos de las licencias”.



El acuerdo alcanzado con los gremios que comprende al régimen laboral de la ley 10430 también comprende la cláusula de revisión en el mes de octubre, aunque no se estableció como automática, sino que en la práctica es una reapertura de las negociaciones para que “los salarios no pierdan frente a la inflación”, según la expresión usada por los funcionarios.