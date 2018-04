Vidal dijo que continuará “dialogando y trabajando” para llegar a un acuerdo con gremios docentes

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, prometió esta noche seguir “dialogando y trabajando para llegar a un acuerdo” con los gremios docentes y dijo que los sueldos se liquidarán con un “anticipo del 5%”.



En una conferencia de prensa que ofreció junto con parte del gabinete, Vidal aseguró que “se trabajará para que abran todas las escuelas”, frente al paro anunciado por los gremios para este jueves.



“Sentimos que estamos muy lejos de la educación pública que queremos para las escuelas de la provincia”, apuntó y precisó que la oferta salarial realizada, sumada a los adicionales por presentismo, capacitación y materiales didácticos, hace que el aumento anual llegue al 18,3%.



La mandataria aclaró que no propondrá “aumentos irresponsables que no se puedan pagar como en el pasado” y señaló que la insistencia en pagar un plus por presentismo es para “poner un límite al abuso de las licencias”.



“Esta fue la sexta propuesta salarial, que como las cinco anteriores fue rechazada por los gremios”, sostuvo la mandataria al hablar junto con los ministros encargados de la negociación con el Frente Gremial Docente.



No obstante, Vidal prometió que su administración hará “todos los esfuerzos para llegar a la mejor oferta posible, teniendo en cuenta todas las restricciones presupuestaria que tenemos en la Provincia”.



“No hay recursos escondidos. Los gremios convocaron a un paro y nosotros vamos a convocar al diálogo”, remarcó la mandataria provincial.



“Ofrecemos una propuesta que se pueda cumplir, no queremos aumentos irresponsables que no se puedan pagar como pasó en el pasado”, señaló la funcionaria.



Precisó que con la mejora del 15% en tres cuotas (enero 7%, mayo 4% y septiembre 4%), sumada a los plus por presentismo (6.000 pesos), capacitación (3.000) y materiales didácticos (2.520), la suba salarial superaría el 18% anual.



“Discutimos cómo mejorar los problemas en el aula, no se trata sólo de una cuestión salarial”, consideró la funcionaria.