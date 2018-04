04/04/2018 - 19:14 | Información General / La presentación de Caputo terminó en escándalo por una nota que le envió a la diputada Cerruti Herramientas: Compartir: ver más imágenes La reunión de la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa terminó hoy abruptamente debido a la protesta de la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti por una nota que le había hecho llegar el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en la que le pedía que no fuera “tan mala”.

“Mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala”, decía la pequeña nota, que exhibía junto a la frase el dibujo de una cara sonriente.



Si bien Caputo pidió luego “disculpas” por haberle hecho llegar ese “papelito” a la diputada, se justificó al afirmar que reaccionó “como padre”.



El escándalo comenzó cuando Cerruti se puso de pie y mostró el pequeño trozo de papel que le había hecho llegar un colaborador del ministro, al tiempo que indicó que no sabía cómo tomar el sentido de aquel mensaje y gritaba fuera de micrófono, secundada por el jefe del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi.



Ante la situación, el presidente de la comisión, el senador justicialista José Mayans, pidió orden y advirtió que si los legisladores no se sentaban iba a levantar la reunión, ante lo cual Caputo le recomendó: “Igual levantala porque nos vamos”.



Mayans dio por terminada la reunión y aludió a “un compromiso” que tenía Caputo, por el cual se preveía que la sesión de la Bicameral, que había comenzado a las 9:00, terminara entre las 13:00 y las 13:30, pero el final fue más escandaloso que lo esperado.



Si bien en medio del caótico cierre de la reunión se pensó que Cerruti le había gritado al ministro algo alusivo a sus hijas, el “papelito” obedeció a una declaración realizada por la diputada en marzo pasado en el programa “Intratables”, donde afirmó que el fondo de inversión Axis no era más de Caputo “sino de su hija”.



Así lo hicieron saber fuentes del oficialismo, que rápidamente hicieron circular el video de esa emisión del programa “Intratables”, aunque más tarde el propio Caputo afirmó que la nota se debió a esas expresiones de la diputada.



“Le mandé un papelito a la diputada sin ninguna mala intención. La vi el otro día en Intratables decir que yo le había pasado la empresa Axis a mi hija. Pero les pido disculpas a ella y a todos los que pude haber ofendido. La realidad es que reaccioné como padre”, sostuvo en declaraciones a la señal de noticias TN.



Y agregó: “Jamás, ni por medio segundo, se me ocurrió que la diputada podía reaccionar así”. Volver