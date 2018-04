Nuevo fracaso en la negociación salarial entre docentes y el gobierno bonaerense

Gremios de docentes bonaerenses rechazaron esta tarde la propuesta del Gobierno provincial por entender que es “la misma” que la presentada en la anterior reunión, mientras la gobernadora María Eugenia Vidal dará una conferencia de prensa por la tarde para brindar detalles respecto de la cuestión.



Los gremios docentes bonaerenses volvieron a rechazar hoy la propuesta salarial del Gobierno provincial, que ratificó su oferta anterior y elevó de 1.600 a 2.520 pesos por material didáctico, con lo que el frente sindical ratificó el paro de este jueves.



La administración de María Eugenia Vidal reiteró su ofrecimiento de un 15% en tres cuotas y una cláusula de revisión, junto con dos sumas anuales de 6.000 pesos por presentismo y 3.000 por capacitación, y ahora elevó de 1.600 a 2.520 pesos un monto por material didáctico.



Ante el fracaso en las negociaciones, los gremios docentes continuarán adelante con el paro previsto para este jueves junto con otros sindicatos de la Provincia, que afectará a unos 5 millones de alumnos de 16 mil establecimientos.



Funcionarios de la administración provincial y representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) mantuvieron este miércoles la reunión número 13 y fue la sexta propuesta salarial.



Además del ajuste en la suma extraordinaria por material de estudio, la Provincia modificó los porcentajes de las cuotas, ya que propuso aumentar 7% retroactivo a enero y dos ajustes del 4% en mayo y septiembre.



Del encuentro participaron los ministros de Economía, Hernán Lacunza; de Trabajo, Marcelo Villegas y de Asuntos Públicos, Federico Suárez; y el director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny y los máximos representantes de FUDB, que integran la FEB, Suteba, Udocba, Sadop, Uda y Amet.



Según la información difundida por el Gobierno, con este ajuste, el salario promedio que percibiría una gran parte de los docentes pasaría de 24.659 a 29.183 pesos, contando los aumentos por presentismo, capacitación y material didáctico.

Al salir del encuentro, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, se quejó porque la propuesta contiene sumas "en negro, que tampoco sirven para el cálculo del sueldo no complementario".



"La propuesta fue categóricamente rechazada por el gremio. No vamos a aceptar salarios a la baja", subrayó la dirigente sindical.



En tanto que Roberto Baradel, titular de SUTEBA, ya se había mostrado pesimista en la previa y ratificó el paro y la movilización a la plaza San Martín, en la ciudad de La Plata, para mañana jueves.



"La política de este gobierno cierra bajándole el salario a los trabajadores", afirmó el dirigente gremial.



Tajante, afirmó: "Hay un ajuste en curso en la provincia de Buenos Aires, el tema salarial no escapa. Por eso hoy fuimos muy claros: rechazamos el ajuste y rechazamos una propuesta que intenta bajarle el salario a los trabajadores".



El presentismo es un reconocimiento anual de 6.000 pesos que se abona para aquellos docentes que vayan todos los días a clase (algunas modalidades de licencias son contempladas sin afectar el presentismo.) .



Los que falten hasta 4 días anuales por motivos no contemplados, van a cobrar el 75% del monto total, es decir $4.500; quienes se ausenten hasta 8 días por motivos no previstos, van a cobrar el 50% del monto total, $3.000.