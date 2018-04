Docentes solicitan la intervención de la justicia por los “descuentos masivos”: este miércoles nueva paritaria

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires presentaron hoy un pedido de medida cautelar ante el Juzgado de Trabajo 4 de La Plata, para que el gobierno provincial “se abstenga” de realizar descuentos sobre los haberes por los días de paro.



Este miércoles está prevista una nueva reunión paritaria, en medio de fuertes cuestionamientos cruzados entre el Gobierno provincial y los gremios.



El escrito, rubricado por la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), el Suteba y los demás gremios del FUD, también incluye, el pedido para que las autoridades bonaerenses no puedan realizar ningún otro descuento, hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo: la Paritaria Salarial Docente.



“Vamos nuevamente a la Justicia porque el Gobierno provincial recurre a estos golpes de efectos masivos, como forma de amedrentar el justo reclamo de los docentes”, dijo la titular de la FEB, Mirtha Petrocini.



Denunció que en el gobierno boanerense “no hacen más que alimentar el malestar de todo el sector”.



El recurso preventivo es “hasta tanto cuenten con los instrumentos necesarios para acreditar que los docentes asistieron a sus trabajos con motivo de dicho ejercicio del derecho de huelga”.



Es que los gremios aseguran que los descuentos por paros se habrían cargado antes de que la DGCyE reciba las planillas que envían las escuelas con el registro de ausencias de los docentes; por lo que se podrían, además, aplicar a docentes que están bajo licencia.



Desde los gremios, además, temen la aplicación de descuentos “indiscriminados” a los docentes que tienen actividad gremial y que, en cambio, no se les descuenten los días a aquellos maestros que no están afiliado a los sindicatos.



Es por eso que en el escrito presentado, pidieron que el Gobierno “se abstenga de efectuar descuento de haberes, discriminando a los docentes con motivo de su afiliación a una entidad gremial”.



El planteo llega a pocas horas de la reunión paritaria programada para este miércoles entre los docentes y los funcionarios provinciales y también sobre el filo de medidas de acción directas en suspenso previstas por los gremios como es el paro y la movilización del jueves.