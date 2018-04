03/04/2018 - 20:08 | Zonales / Vicente López Jorge Macri: “Somos una generación que tiene la responsabilidad y el orgullo de poder convivir con héroes de carne y hueso” Herramientas: Compartir: ver más imágenes En conmemoración del 36º aniversario de la Gesta de Malvinas, con el intendente Jorge Macri encabezando el acto, el municipio de Vicente López homenajeó y recordó tanto a ex combatientes y sobrevivientes de la Guerra de Malvinas como a aquellos que dieron su vida por la Patria en ese conflicto armado. Ex combatientes, familiares de combatientes fallecidos, miembros del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Vicente López, abanderados de escuelas primarias y secundarias, y Fuerzas Armadas, junto a vecinos, estuvieron presentes en el Paseo de la Costa, frente al Monumento en Honor a los Caídos y Veteranos de Malvinas.



Tras entonar el Himno Nacional, el intendente Jorge Macri expresó: “Toda la sociedad ha hecho de la Gesta de Malvinas una fecha propia que no tiene fronteras, que no tiene edades, que no tiene color político; todos abrazamos el recuerdo y la conmemoración“. Y recalcó que “somos una generación que tiene la responsabilidad y el orgullo de poder convivir con héroes de carne y hueso que están vivos, entre nosotros”.



Por su parte, el ex combatiente y vecino de Vicente López, Luis Quinteros, señaló que el 2 de abril es una fecha que reúne definitivamente a todo el pueblo argentino, y que cada uno de los ex combatientes debe no sólo no ser olvidado, sino ser reconocido como un héroe.



"Es un año muy especial por haber podido ver a noventa familiares en las Islas, pudiendo ponerle nombre a sus tumbas. Fue algo que, también, comenzó en Vicente López; conocimos a los familiares de los caídos, le contamos a la Presidencia lo que se estaba haciendo, y hoy esta historia tiene un buen final, que ellos tengan la tranquilidad de saber dónde descansan sus familiares", sostuvo el jefe comunal.