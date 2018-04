El gobierno acordó con Jack Ma vender destinos turísticos argentinos en Alibaba

El Gobierno confirmó hoy que alcanzó un acuerdo con el magnate chino Jack Ma para que los destinos turísticos argentinos sean comercializados en el gigante asiático a través de la plataforma Alibaba, reveló hoy el ministro de Turismo, Gustavo Santos.

Si bien el entendimiento ya fue cerrado de palabra, representantes de la plataforma de ventas online visitarán Buenos Aires los próximos 18 y 19 de abril para participar de la 18 Cumbre Mundial del World Travel & Tourism Council (WTTC) y allí firmarán el acuerdo.



En 2015 visitaron la Argentina unos 32.000 turistas chinos y en 2017 fueron 62.000 los que llegaron al país, pero el Gobierno busca un crecimiento exponencial de visitantes de ese país, un socio comercial clave.



"Es el turismo que viene. Los chinos viajan por Asia pero no han salido al mundo. Y Sudamérica aún representa apenas el 2,6% del total de viajes en los cinco continentes", dijo Santos en una rueda de prensa de la que participó NA al destacar la importancia del acuerdo.



Alibaba Group es un consorcio privado chino con sede en Hangzhou dedicado al comercio electrónico en internet, incluyendo portales de ventas al por menor y de venta entre consumidores; también ofrece servicios de pago en línea, un motor de búsqueda de comparación de precios y servicios de almacenamiento de datos en la nube.



Según explicó Santos, la Argentina tendrá a partir de ahora un "pabellón" dentro de Alibaba que permitirá que allí se comercialicen los destinos turísticos nacionales ante un mercado de 1.700 millones de potenciales consumidores.



De este acuerdo formarán parte las aerolíneas del mundo que viajan a Buenos Aires y también tienen rutas a China, por lo que pueden ofrecer conexiones para que los habitantes del gigante asiático conozcan, por ejemplo, las Cataratas del Iguazú, El Calafate, Buenos Aires o cualquier otro destino argentino.



Los representantes del Gobierno y de la empresa fundada por Jack Ma en 1999 firmarán el acuerdo en el contexto de la 18 del WTTC, un evento que reúne a los máximos representantes de la industria de viajes y turismo de los ámbitos público y privado.



El acuerdo fue alcanzado por el Gobierno de Mauricio Macri cuando el dueño de una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del mundo disertó en Buenos Aires, en el marco de la Conferencia Ministerial de la OMC, en diciembre del año pasado.



El objetivo oficial, dijo Santos, es que el pabellón argentino esté disponible en la plataforma de Ma en julio o agosto y que tenga una amplia oferta de paquetes turísticos a la Argentina para el 11 de noviembre cuando se conmemora "El Día de los Solteros", en el gigante asiático.



En 2009 Alibaba Group Holding Ltd. lo convirtió en la versión china del Black Friday y a nueve años de eso, el acontecimiento de ventas en la tienda online registra el doble de las ventas estadounidenses de Black Friday y Cyber Monday juntos en un solo día.



"Eso es una masa de dinero y consumo que no podemos imaginarnos. Y qué mejor que estar en ese mercado cuando los habitantes de China, que casi no salieron al mundo, se sienten a comprar", dijo Santos.



En 1950 se registraron 50 millones de viajes alrededor del mundo mientras que en 2016 fueron 1.200 millones de viajes y las proyecciones del WTTC estiman que serán 1.800 millones de viajes en 2030.



Santo dijo que ante la maduración de destinos tradicionales, América del Sur y la Argentina en particular "tienen un inmenso potencial" para crecer en turismo receptivo, el cual es uno de los generadores de divisas.



"El crecimiento del turismo en la Argentina no tiene techo a partir de la mejora de la conectividad", aseguró el funcionario y señaló: "No se viaja a donde no se puede llegar, por eso es importante la explosión que estamos viendo con la revolución de los aviones ".