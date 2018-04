El gobierno abrió un plan de retiros voluntarios para estatales y pagará indemnizaciones hasta en 24 cuotas

El Gobierno abrió hoy un plan de retiros voluntarios para el personal del Estado nacional y organismos descentralizados y pagará las indemnizaciones hasta en 24 cuotas.

El presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Mercos Peña, firmaron el Decreto 263/2018 publicado este martes en el Boletín Oficial.



La decisión también lleva las firmas de los ministros de Modernización, Andrés Ibarra, y de Hacienda, Nicolás Dujovne.



El Gobierno aprobó los planes de Retiro Voluntario para el personal que presta servicios en las Entidades y Jurisdicciones comprendidas en la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados.



El plan también regirá para todos aquellos cuya relación de empleo se rija por la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo.



La administración Macri apuntó que la medida fue tomada para "lograr la utilización de los recursos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados".



Para acogerse al plan de retiro el interesado deberá tener 65 años o más años para los hombres y 60 años para las mujeres y no contar con los años de servicio necesarios para obtener la jubilación ordinaria en los términos de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.



Quedaron excluidos de los planes los integrantes de las Fuerzas Armadas en actividad y retirado que prestare servicios militares; de las Fuerzas de Seguridad y Policiales; y los espías de la AFI, según el decreto.



También se quedan afuera los docentes, profesional de la salud, los integrantes del servicio exterior de la Nación o personal científico técnico, entre otros.



El personal que acceda al plan tendrá derecho a la percepción de 24 cuotas no remunerativas mensuales, iguales y consecutivas.



A su vez, el personal que acceda tendrá derecho a la percepción de una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales, iguales, y consecutivas.



Los agentes que alcancen los 65 años durante la percepción de las cuotas previstas en este artículo, las continuarán percibiendo hasta un máximo de 12 meses más, siempre que no se supere el máximo de las 36 cuotas.



Así serán los plazos de pagos de los retiros voluntarios, según el decreto de Macri. .



AÑOS DE ANTIGÜEDAD PAGO EN LA BAJA CUOTAS MENSUALES.

10 ó más 6 24.

Entre 8 y 10 4 16.

Entre 6 y 8 3 12.

Entre 4 y 6 2 8.

Entre 2 y 4 0 6.