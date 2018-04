03/04/2018 - 0:16 | Espectáculos / Gustavo Vera y Brian Lanzelotta demandarán a Natacha Jaitt tras las acusaciones por pedofilia Herramientas: Compartir: ver más imágenes El titular de La Alameda y ex legislador porteño, Gustavo Vera, y el ex Gran Hermano Brian Lanzelotta denunciarán mañana penalmente a la mediática Natacha Jaitt tras haberlos acusado de pedófilos. Vera acudirá este martes a las 9:00 en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad, ubicada en la calle Viamonte 1147, donde presentará “una querella penal” por calumnias e injurias, ya que evitó mandar carta documento porque “no quiere ir a una audiencia con Jaitt”, de quien aseguró que “la usaron para una operación sucia”.



“Quiere evitar el tema de las audiencias y esa pérdida de tiempo, porque entiende que esta mujer fue usada por los servicios secretos. Hoy fue Jaitt y mañana va a ser otra persona. Los servicios secretos no le pueden entrar por ningún lado y usan a estas personas para desprestigiar”, indicó a NA un allegado al ex legislador porteño.



En ese sentido, apuntó contra “el poder político, porque atrás de esto está la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)” y agregó que estas acusaciones contra el titular de La Alameda “es por todo el trabajo que Vera viene realizando con las denuncias contra los prostíbulos, la trata y la prostitución infantil”.



“Gustavo Vera es pedófilo y es trata. Lo tengo probado”, disparó Jaitt en un cruce que tuvo en el programa de Mirtha Legrand el sábado pasado por Canal 13.



Por su parte, Lanzelotta escribió un tuit en su cuenta de Twitter, donde sostuvo que iba a hablar con su abogado para demandar a la mediática.



“Estoy en la ruta yendo a trabajar. Cuando llegue voy a ver el programa y ahí derecho a mi abogado. Todas las mentiras y barbaridades qur dice se las va a tener que tragar”, precisó Lanzelotta.



En tanto, se desconoce si el resto de los famosos acusados, entre ellos periodistas, conductores, productores y empresarios presentarán una denuncia penal contra Natacha Jaitt.



La mediática también acusó a varios ex integrantes del reality Gran Hermano de formar parte de la red de pedofilia investigada por abuso sexual de juveniles de la pensión del club Independiente.



“(Leonardo) Cohen Arazi pedía sexo a cambio de trabajo. Su socio es Francisco Delgado de Gran Hermano. Brian le llevaba los chicos de la villa al árbitro (Martín Bustos) y a él”, indicó Jaitt.

Justamente, Cohen Arazi y Bustos están detenidos e imputados en esa causa.

