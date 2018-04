A pesar de la obligación de la AFIP, los comercios chicos, taxis y kioscos se resisten a trabajar con tarjeta de débito

Pese a la obligación impuesta por la AFIP, todavía cuesta pagar con tarjeta de débito en los comercios chicos donde se cobra sólo en efectivo, mientras que en taxis y kioscos se observa un bajo cumplimiento de la medida.



Por ejemplo, en los carritos de comida de Costanera Sur, este domingo, ninguno ofrecía a los clientes la posibilidad de abonar sus compras con tarjetas de débito.



Pese a que desde este domingo hasta los monotributistas de las categorías más bajas pasaron a estar afectados por la obligación de aceptar pagos con tarjetas de débito, la mayoría de los comercios chicos y prestadores de servicios -como kioscos, puestos de feria o taxistas- aún no ofrece esa posibilidad, investigó Clarín.



Muchos dicen que ni siquiera estaban enterados de la medida y otros que, aunque los obliguen, buscarán la forma de seguir recibiendo sólo dinero en efectivo.



Una recorrida por distintas zonas de Capital mostró lo que les cuesta a los clientes que no tienen billetes poder comprar en los comercios; es que en los que son más chicos es muy difícil encontrar un posnet para pagar con el plástico.



En tanto, el Buenos Aires Bus, ese colectivo pensado para que los turistas recorran la ciudad, tiene una de las paradas en el Congreso de la Nación.



Pero allí, por ejemplo, ninguno de los dos kioscos que están sobre la avenida Rivadavia tiene la opción de pagar con débito.



"Muchos nos preguntan, pero no tenemos", contó una empleada, y agregó: "Hace unos meses había, pero lo sacaron y algunos clientes se quejan", así si un extranjero que está por la zona desea comprar una gaseosa con tarjeta, no puede hacerlo.



Un negocio de productos regionales ubicado frente a Plaza de Mayo ofrecía este domingo la posibilidad de pagar con tarjeta de débito.



La obligación fue decidida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) buscando reglamentar el derecho a la devolución de parte del IVA que tienen jubilados y sectores vulnerables.



En tanto, la medida se anunció el año pasado, cuando se definió un cronograma para que los distintos comerciantes pudieran gradualmente incorporar las terminales "posnet".



La última etapa terminó el sábado y por eso, a partir de ahora, ya todos deberían contar con un dispositivo para recibir pagos con tarjeta.



Pese a las campañas que se hicieron, entre los taxistas también es muy difícil encontrar a algunos que acepten tarjeta de débito.



En una estación de servicio de la avenida Lima, este domingo había siete con sus autos mientras esperaban para cargar gas: Ninguno tenía posnet.



Mientras que en algunos supermercados chinos, fue común encontrarse con excusas como que "el posnet se rompió" o "lo estamos tramitando"; en otros ponen un límite de compra en $ 200, algo que no está permitido. .



El volumen en pesos operado con tarjetas de débito creció 47,1 % en febrero último en forma interanual, según un informe difundido por la cámara ATACYC.



En tanto, la cantidad de transacciones con tarjetas de crédito y de débito se incrementaron 21,1% y 19,5%, respectivamente.



Por el lado de las tarjetas de débito, el rubro con mayor movimiento fue "Líneas Aéreas", con una suba de 73,4% en la cantidad de operaciones, y 138,7% en volumen en pesos.



Detrás se ubicó Pago de Servicios, con un incremento de 43,4% y 106,8%, respectivamente.