02/04/2018 - 22:55 | Zonales / San Fernando San Fernando homenajeó a sus Veteranos de Malvinas Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente Luis Andreotti, junto al Diputado Provincial Juan Andreotti, funcionarios municipales y legisladores y el Centro de ex Combatientes de San Fernando, conmemoró la Gesta del 2 de abril con un acto en la plazoleta Ex Combatientes de Malvinas, sita en Virreyes, donde se depositaron ofrendas florales en homenaje.

En conmemoración del 36° aniversario del Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas, que se recuerda el 2 de abril, el Municipio junto al Centro de ex Combatientes de San Fernando llevó a cabo un emotivo acto encabezado por el Intendente Luis Andreotti, en la plaza Ex Combatientes de Malvinas (Colectora J.C. Reguera y avenida Avellaneda - Virreyes).



Acompañaron al Intendente el Diputado Provincial Juan Andreotti; el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio y el Secretario de Gobierno, Luis Freitas, junto a funcionarios municipales, concejales y consejeros escolares. Además, participó del acto la señora madre del Héroe sanfernandino Juan Carlos Reguera.



Luego del izamiento de la enseña nacional y de las banderas provincial y del Municipio por parte del Intendente, el Diputado Juan Andreotti y el Presidente del HCD Santiago Aparicio, se depositaron ofrendas florales en el hemiciclo de homenaje a los caídos al son de la “Marcha de las Malvinas”. Además, el Secretario de Gobierno Luis Freitas dio un discurso alusivo al hecho histórico, destacando el sacrificio y valor de los ex Combatientes durante y después de la guerra.



Finalizado el acto, Luis Andreotti destacó: “Hoy homenajeamos a los Veteranos de Malvinas de San Fernando, que arriesgaron sus vidas por defender nuestra soberanía. Todos los 2 de abril, estamos presentes con ellos compartiendo la jornada, y fundamentalmente con sus familias, que son su sostén”.



“El Municipio está siempre junto a las instituciones, a los vecinos y más aún con los ex Combatientes por lo que significan para todos los argentinos y fundamentalmente para San Fernando, así que estamos tratando de darles una mano en lo que necesiten. Para nosotros es primero una responsabilidad, una obligación y una alegría”, finalizó el Jefe Comunal.



En tanto, el Presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, Juan Cimino, expresó: “Como todos los años, en este 36 aniversario de Malvinas nos sentimos muy identificados con el Intendente Andreotti y toda su gente, porque siempre están junto a la Causa. No tenemos ninguna queja, porque siempre el señor Intendente y su gente hace posible lo que le pedimos. Y estamos agradecidos por el reconocimiento, que siempre es bueno”



Cimino se refirió a la realidad que viven los Veteranos de todo el país: “En 2017 fallecieron 112 Veteranos, y 28 en lo que va del año, sin la cobertura necesaria de PAMI; además, más de 6.000 soldados estamos en juicio contra el Estado por una deuda del ANSES de 1982 a 1991. Lo único bueno es que hoy, 90 hermanos sepultados en las islas bajo una placa que decía “Soldado Argentino Solo Conocido por Dios” dejaron de ser NN para la sociedad y los políticos de turno. Los Veteranos nunca estamos quietos; siempre en la calle reclamando lo que nos corresponde para poder decir que terminó nuestra guerra”.



En tanto, Nora Graciela Barrera, hermana del Veterano de Guerra Jorge Omar Barrera, un Infante condecorado del BIM 5, expresó luego de su discurso: “Gracias a Dios lo tenemos entre nosotros. Siento un gran orgullo, patriotismo y emociones encontradas al ser una ciudadana común, hermana de un ex Combatiente, por los soldados que recuperaron nuestras Malvinas que fueron, son y serán argentinas. Tenemos el orgullo y el honor que en San Fernando hay muchos soldados que merecen nuestro respeto por su valor y coraje, pese a que tenían entre 18 y 20 años. Esto debería extenderse a todos los chicos de las escuelas, porque ellos son un orgullo”.



Otro Veterano y Vicepresidente del Centro, Luis Gauna, tripulante del Crucero ARA General Belgrano, reconoció: “Siempre tenemos el acompañamiento del Intendente Andreotti, que de una u otra manera siempre está con nosotros; no nos podemos quejar. La comunicación con ellos es permanente, y cualquier necesidad que tenemos siempre están a disposición. Nuestras historias no llegaron bien a la gente, y a medida que se va conociendo la realidad de lo que vivimos, la relación va cambiando. Es una pena que nuestra experiencia no se aproveche lo suficiente como para dejar enseñanzas a los chicos, que son nuestros herederos”, finalizó diciendo.



Y Darío Sosa, un Veterano que perteneció a la dotación del Portaaviones ARA 25 de Mayo, dijo estar feliz y conmovido, porque “hoy es una fecha especial para nosotros; los vecinos nos reconocen, vienen a los actos, la familia nos apoya, y nos sentimos muy respaldados por el Municipio. Luis (Andreotti), Juan (Andreotti) y Santiago (Aparicio) nos apoyan muchísimo y están siempre junto a nosotros. Pasan a saludar por nuestro Centro, y eso nos hace bien, porque son caricias al alma”. Volver