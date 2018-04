Horóscopo correspondiente al domingo 1 de abril de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Apenas reciba invitación acepte inmediatamente. Oportunidad en el plano laboral. Escuche una oferta que le hacen, trae beneficios inesperados. El plano social abriéndose. Sugerencia: inevitablemente como en la naturaleza el sol vuelve a salir siempre.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Señal importante que le abre una pista en el área laboral. Esté atento y crea en lo que ve. No se sugestione si le advierten algo acerca de sus finanzas, es una advertencia oportuna. Sugerencia: escuchar ayuda a decidir.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- La claridad en su máxima

expresión. Resuelve situaciones que hasta hoy no lograba encontrarles salida. No se arrepienta de haber hecho ese llamado, concurra a esa cita sin temor. Sugerencia: a veces los miedos no nos dejan ser como somos.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- La esperanza de recuperar algo perdido puede concretarse. Hoy su búsqueda estará encarada a reintentar cosas, energía y buena predisposición. Aproveche su impulso y trate de mantenerlo. Sugerencia: todo parte de uno mismo, somos generadores de destino.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Abarca una jornada en la que los diálogos apuntarán a solucionar y no a complicar situaciones. Sepa esperar una respuesta en el plano afectivo sin sentir desilusión. Sugerencia: la espera es parte de la sabiduría que vamos logrando en la vida.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Una escalada mayor en el plano laboral. Hoy tendrá la posibilidad de logra beneficios y mejoras en el área de sus actividades. No se desespere si no llega la persona que está esperando, no falta mucho. Sugerencia: hay veces que sólo debemos esperar.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- La visión que usted tiene sobre esa persona de su entorno no está errada. Confíe en su intuición. La plenitud y el entendimiento en vínculo que comienza. No pierda su tiempo con dudas innecesarias. Sugerencia: saber que todo es posible.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Los momentos de tensión se distienden en su trabajo, llega un respiro y una nueva esperanza de relación. No interrumpa su relación sentimental por cosas que no tienen importancia, sea más tolerante. Sugerencia: siempre se puede volver a empezar.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Una posibilidad de realizar un viaje de trabajo está por presentarse. Sepa convivir con sus ideas, aprenda a aceptar sus virtudes y sus errores sin ser tan exigente. Sugerencia: todo es cuestión de saber manejarse partiendo del amor y el perdón.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Logra arreglar una situación de larga data. No tema decir sus verdades, es un momento muy propicio para sincerarse. Recibe una invitación que lo ayudará a relajarse, acepte sin dudar. Sugerencia: todo se compensa, todo se soluciona aunque a veces no se dé lo que queramos.



ACUARIO (21 DE ENERO 19 DE FEBRERO)- Estado de ansiedad que reflejará en sus actividades. Trate de conciliar y de no generar discordia. Día en el que debería tratar de distraerse. Los afectos podrían ayudarlo a mejorar su ánimo, entréguese. Sugerencia: apuntar a la simpleza, evitar siempre ponerse mal.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- La clave de su búsqueda está en usted, no mire hacia afuera en ese asunto que lo preocupa, usted tiene la respuesta y quizás no quiera verla. Sorpresa inesperada en el plano social. Sugerencia: saber que solos podemos la mayoría de las veces, creer en uno es fundamental.