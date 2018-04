01/04/2018 - 10:56 | Zonales / Tigre El Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre presentó a sus nuevas autoridades Herramientas: Compartir: ver más imágenes Con un acto en la sede ubicada en Enciso 1519, Jorge Walter Leonardi asumió el cargo de secretario general de la entidad. Durante la jornada se rindió homenaje al fallecido ex titular Omar Cabral.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre presentó a Jorge Walter Leonardi como su nuevo secretario general, quien asumió en reemplazo de Nélida Velardez, y permanecerá en el cargo hasta el 2022. La asunción se formalizó a través de un acto realizado en la sede de la entidad, ubicada en Enciso 1519, Tigre centro.



"El sindicato está siempre presente, trabajando por nuestros empleados municipales, que son los que hacen todos los días a la gestión. Los trabajadores más que nunca tienen que luchar por sus derechos y por sus condiciones laborales. Desde el municipio tenemos la misión de que estén bien y que esta familia siga creciendo", expresó la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi.



Por su parte, Emiliano Mansilla, secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, remarcó: "Celebramos que el sindicato renueve sus autoridades, en un ámbito donde se defienden los derechos de los trabajadores y donde se puede tener el dialogo necesario con el ejecutivo, para poder entre todos tener la mejor calidad de empleo en el municipio".



Luego de la entonación del himno nacional y posterior lectura de cargos, se realizó un sentido reconocimiento al fallecido ex titular del sindicato, Omar Cabral. En su honor, la entidad procedió a bautizar su sala de reuniones con su nombre.



Jorge Walter Leonardi, flamante secretario general, manifestó: "Los compañeros municipales siempre me dieron su apoyo, y esto es el resultado de ello. Es la primera vez que se celebra un acto de esta naturaleza, con tanta gente presente, eso emociona. Agradezco el apoyo del intendente Julio Zamora y de funcionarios municipales".



Durante la jornada estuvieron también presentes el concejal Rodrigo Molinos; el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser y el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina.

Volver