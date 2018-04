29/03/2018 - 23:37 | Política / El massismo cruzó a Aranguren: “esa plata que tiene afuera del país no paga impuestos” Herramientas: Compartir: La diputada massista Cecilia Moreau cuestionó hoy al ministro de Energía, Juan José Aranguren, al sostener que “castiga a la gente con impuestazos” mientras que “la plata que tiene afuera” del país “no paga” gravámenes. La dirigente del Frente Renovador se expresó de esta manera luego de que el funcionario nacional reconociera que tiene ahorros en el exterior que traerá de vuelta al mercado local “a medida que se recupere la confianza” en la economía argentina.



Tras esas declaraciones, Moreau consideró que “el presidente (Mauricio) Macri tiene que pedirle la renuncia” a Aranguren, pero opinó que no lo hace porque el jefe de Estado “piensa igual” y también “tiene su dinero en cuentas offshore”.



“El ministro no trae su plata al país porque no tiene confianza en la Argentina. Mientras, castiga a la gente con impuestazos, cuando esa plata que tiene afuera no paga impuestos y se incrementa con los negocios que hace con la energía en la Argentina”, señaló la legisladora.



Para ella, Aranguren “es un inescrupuloso y un caradura” e insistió con que “es mentira” que el Ejecutivo “quería premiar el ahorro” porque, a su entender, la gente “no llega a fin de mes y se mantiene como puede”.



"El Gobierno parece no entender en qué país vivimos. Pero a diferencia de Marcos Peña o del ministro Caputo, que hace tres semanas viene escapándole a la audiencia en el Congreso por sus cuentas offshore, Aranguren por lo menos es sincero y dice lo que piensa. El problema es lo que piensa: que la Argentina no es un país seguro para invertir", criticó.