“Es una locura” ofrecer un aumento salarial del 15%, se quejó el Secretario General de ATE bonaerense

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, calificó hoy de “locura” el aumento salarial del 15% “en tres cuotas” que les ofrece el Gobierno.

Según el dirigente, la “Carpa Blanca” que los estatales bonaerenses instalaron en La Plata “es para, principalmente, defender el salario. Hasta economistas del propio Gobierno dicen que va a haber una inflación del 20% para este año”.



“Por eso es una locura lo que proponen. Si (la gobernadora María Eugenia) Vidal nos vuelve a ofrecer 15% en tres cuotas, lo vamos a rechazar”, añadió de Isasi, en declaraciones radiales.



Además, recordó que “no es la primera vez en la Provincia que se unen estatales, judiciales, trabajadores de la salud y educación. Ya lo hicimos con (Carlos) Ruckauf cuando creó los patacones”.



“El segundo punto que nos unificó fue la defensa de la fuente laboral, el fin de los despidos, las reincorporaciones, el pase a plantas permanentes de miles de trabajadores que viven la angustia de no saber si van a continuar cada 31 de diciembre y la defensa de la obra social y la caja jubilatoria. En la Provincia hay 15 mil trabajadores que no tienen estabilidad laboral”, enfatizó.



Según de Isasi, “nos reunimos para establecer algunos puntos comunes en esta nueva etapa que nos toca transitar donde, claramente, tanto el Gobierno nacional como el provincial, quieren utilizar el respaldo electoral para descargar la crisis en los trabajadores”.



Además, resaltó que para el martes próximo, los estatales “fuimos convocados a discutir la paritaria. Y eso es fruto de la lucha. El Gobierno no quería abrir otras paritarias para que los docentes se desgasten. Queremos que la discusión ronde en recuperar poder adquisitivo del salario y no solamente en empatar a la proyección inflacionaria en el mejor de los casos”.



Por último, reclamó “democratizar la conducción” de la obra social IOMA porque, a su criterio, “se está despilfarrando dinero. Eso es grave”.