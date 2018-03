Julio Zamora presentó la nueva aplicación “Alerta Tigre Género”

El intendente de Tigre mostró la nueva herramienta para teléfonos celulares de la plataforma que asiste a mujeres en situación de violencia. Se complementa con el Dispositivo Alerta para Mujeres Agredidas (DAMA) y el sistema de mensajes SMS. ver video



Para reforzar y ampliar el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia, el intendente de Tigre, Julio Zamora, presentó la nueva aplicación para teléfonos celulares que se suma al programa “Alerta Tigre Género”. Desarrollada a partir de las últimas innovaciones tecnológicas, el dispositivo favorece la geolocalización, protección y seguridad de las víctimas. Se complementa con el Dispositivo Alerta para Mujeres Agredidas (DAMA) y el sistema de mensajes SMS, que operan desde el 2012. La jornada se realizó en los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT).



“Lo que estamos presentando es una nueva herramienta que gracias a la tecnología, supera cualitativamente el sistema de mensajes. Brinda mayor eficacia al sistema de protección ciudadana y ofrece a las mujeres una nueva herramienta para actuar más rápido en casos de violencia”, dijo Zamora.



Además, llamó a la realización de un pacto de género en la comunidad: “Tenemos que trabajar en conjunto hombres y mujeres para construir una sociedad igualitaria, desde el punto de vista familiar, social, cultural y laboral”.



En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, expresó: “El municipio dará asueto administrativo a partir de las 12 horas. Llamamos a que se escuchen bien fuerte las voces de las mujeres por una democracia de iguales. Brindamos más cercanía a las mujeres para que cuenten sus problemas y que tengan el apoyo del Estado municipal”.



La nueva aplicación, implementada por el municipio para que las mujeres denuncien agresiones o reporten situaciones de riesgo, está integrada al Sistema de Protección Ciudadana y es monitoreado las 24 horas del día, los 365 días del año, desde el Centro de Operaciones Tigre (COT).



La app no está disponible para cualquier persona, sino que es el municipio quien se la descargará en el celular a las mujeres que hayan realizado la denuncia pertinente en el área de violencia de género y que estén en situación de vulnerabilidad o de riesgo de vida.



La jornada se inició con la presentación del secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser: “Es importante buscar nuevas tecnologías y métodos de intervención en la sociedad y en la comunidad, para que no haya ninguna muerte por violencia de género. No podemos permitir que ninguna mujer muera, por el sólo hecho de ser mujer”.



A continuación, se exhibió un video donde se citó la aplicación de políticas en materia de género por parte del municipio, que permitió que el 60 por ciento de los agresores aprehendidos no volvieran a ejercer violencia contra su pareja o ex pareja.



El sacerdote José Luis Quijano, párroco de la Inmaculada Concepción de Tigre, reflexionó acerca de la defensa de la persona humana y de la vida. Llamó al intendente Zamora para encender una vela en homenaje a las víctimas de femicidio. Acción que fue compartida junto a los presentes para aunar esfuerzos por una sociedad más justa.



Más de 6.000 mujeres se han adherido al programa Alerta Tigre Género. La disponibilidad de esta herramienta ha permitido aumentar cada año un 40% las detenciones por violencia de género. La nueva app se complementa con el dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas (DAMA) y el sistema de mensajes SMS.



Con respecto al protocolo utilizado por las fuerzas de seguridad, el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo, dijo: “En todos los casos, tenemos que tomar contacto físico con la víctima. Es muy importante esto, porque en muchos casos el agresor está dentro de la vivienda, y tiene a la mujer amenazada. Por ello, tenemos que establecer siempre un diálogo directo”.



En el municipio funciona la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y Abuso Sexual , la Dirección de Promoción y Fortalecimiento Familiar y dos Juzgados de Familia en el nuevo Polo Judicial, para agilizar y efectivizar las medidas cautelares de protección. El 75% de los casos que se elevan a juicio en los tribunales de San Isidro provienen del correccional de Tigre.





