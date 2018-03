Vidal anunció que las 149 maternidades públicas tendrán un registro para tramitar partidas y el DNI de recién nacidos

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció hoy que las 149 maternidades públicas de la provincia contarán con una oficina del Registro de las Personas para tramitar las partidas de nacimiento y los documentos de identidad de todos los recién nacidos.

Asimismo, anunció que se habilitó un sistema de digitalización de las partidas, que permitirá a los bonaerenses gestionar su documentación de manera online, para el caso de aquellos que aun no tengan sus documentos o deban renovarlo.



Para poder realizar el trámite, hay que ingresar a la web gba.gob.ar/registrodelaspersonas desde cualquier dispositivo electrónico (computadora, tablet o celular), completar los datos de la partida requerida y efectuar el pago: en un plazo de 5 a 7 días hábiles, el vecino recibirá un mail con un enlace para descargar la partida, se informó.



De esta forma, a partir de ahora no es necesario concurrir a una dependencia, sino que las partidas se pueden tramitar online desde cualquier lugar, las 24 horas.



Acompañada por el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, Vidal sostuvo que la iniciativa para los recién nacidos, que se completará el año próximo, "garantizará a todos los chicos de la Provincia su derecho a la identidad".



"De esta manera garantizaremos que ningún chico quede sin ser inscripto. Lo vamos a extender a las 48 maternidades de los hospitales públicos provinciales y a las 101 maternidades de los hospitales públicos municipales. En las 149 maternidades de la Provincia va a haber una oficina que va a garantizar que cada chico que nazca en la Provincia tenga su DNI y su identidad acreditada", indicó.



Según remarcó la gobernadora, "esto es mucho más que un papel, un documento, un nombre o un apellido: es el primer derecho, que permite que otros derechos se cumplan, como el acceso a la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, o en el futuro el acceso a un trabajo o a un trámite básico".



Además, puntualizó que "si los padres no hacen el trámite, el Registro los va a inscribir de oficio pasados los cuarenta días".



Por otra parte, remarcó que también ha comenzado la entrega de documentos a los 48 mil chicos bonaerenses que, según un censo realizado el año pasado, no tenían su DNI: "Estamos yendo a las escuelas a llevarles el documento a los chicos: 3.200 de estos 48 mil chicos ya tienen su DNI, el resto lo va a tener de acá al 2019", detalló.



Vidal subrayó que la iniciativa de digitalización de partidas posibilitó "entregarles una plataforma de archivo con todas las partidas de los chicos que nacieron durante la dictadura en la Provincia a las Abuelas de Plaza de Mayo para facilitar la búsqueda de nietos".



"Cuando modernizamos el Estado, hay muchas cosas que están detrás de eso y resuelven muchos problemas", apuntó.



Los municipios en los que ya funciona de manera virtual son Carmen de Areco, Junín, La Plata, Magdalena, Berazategui, Azul, Olavarría, Tandil, Tigre, La Matanza, Esteban Echeverría, Ezeiza, General La Madrid e Ituzaingó.