Andreotti inauguró la nueva Escuela N° 1 a 200 años de su creación

El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, dio apertura al colegio que cumpliendo 200 años de vida, fue puesto en valor a través del Programa Municipal ‘Ayuda a Escuelas Provinciales’. La obra incluyó la renovación integral edilicia; construcción de aulas nuevas; modernización de sistemas sanitario, hídrico y eléctrico; y nuevo mobiliario. “Simboliza la historia porque pusimos en valor un escuela que tiene dos siglos de vida”, afirmó. ver video



El Municipio de San Fernando lleva adelante un Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales', que año tras año asiste a los establecimientos educativos con graves necesidades edilicias y riesgo de inicio del ciclo lectivo. En este verano, se trabajó intensamente en la renovación total de la histórica Escuela N° 1, donde funcionan la EPB N° 1, ESB N° 12 y la EPA N° 701, que tiene una matrícula de más de 1.000 alumnos y este año cumple su aniversario 200 de existencia.



Luis Andreotti, Intendente de San Fernando, encabezó la gran inauguración de las instalaciones puestas en valor por la Comuna. “Realmente es un día de gran alegría para la comunidad y también personalmente para mí. Uno mira para atrás estos seis años que fuimos gobierno y han sido seis años de progreso, de muchas realizaciones y de la formación de un equipo de trabajo muy bueno que nos permite hacer todo esto. Esta obra simboliza la historia porque pusimos en valor un escuela que tiene dos siglos de vida”, manifestó el Jefe Comunal.



El acto tuvo lugar en 9 de Julio y 3 de Febrero, donde se dieron cita funcionarios del Departamento Ejecutivo del Municipio; autoridades educativas regionales; consejeros escolares; concejales; directivos y docentes de la escuela; y padres y alumnos de la comunidad educativa. Participó el Diputado Provincial Juan Andreotti y el Párroco de Aránzazu, Jorge Lagazzio, quien bendijo la escuela.



Luis Andreotti destacó que “en educación pública hacemos una inversión muy importante, tanto en lo económico como en lo social, y este año en Escuelas Provinciales estamos invirtiendo más de 40 millones de pesos; en San Fernando, todos los muebles nuevos que tengan los colegios, pintura, ventiladores y calefactores es gracias al esfuerzo de los vecinos que pagan sus tasas”.



Con una inversión de más de $40 millones entre varias escuelas provinciales del distrito, en la Escuela N° 1 de San Fernando, la obra incluyó restauración edilicia; dos aulas nuevas; modernización de los sistemas sanitario, hídrico y eléctrico; pintura general; ampliación de las entradas y accesos; y nuevo mobiliario.



La Directora de la Escuela N° 1, Patricia Casurriaga, celebró: “Estamos muy contentos y orgullosos porque tener esta capacidad de arquitectura y comodidad para la enseñanza de los alumnos es muy gratificante. La puesta en valor fue una obra íntegra del Municipio. Nosotros ya veníamos gestionando la reparación de este edificio histórico que necesitaba varias refacciones. El Intendente nos escuchó y tomó en cuenta todas las urgencias”.



“Desde diciembre comenzaron a trabajar en las instalaciones –completó-, durante toda la semana y hasta altas horas de la noche. Y el resultado lo vemos hoy, con grandes arreglos. No es una simple lavada de cara, aquí han cambiado pisos, baños, puertas, pintura y tantas cosas que dan un salto de calidad. Es una obra para toda la comunidad, por eso estamos realmente agradecidos”.



Entre los homenajeados de la jornada estuvieron varios ex alumnos de la histórica institución. El vecino Roberto Frigerio consideró que “es extraordinario, estaba bastante mal esta escuela pero gracias al Intendente está como nueva”. Su esposa, Beatriz, compartió su experiencia. “Yo fui durante 40 años docente, la verdad que para mí ver una escuela en este estado es algo fantástico y maravilloso. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo”, festejó.



El Intendente Andreotti concluyó: “Sabemos todo lo que significa la escuela pública, que estamos convencidos genera inclusión. Por eso la gran inversión que hacemos en nuestra Secretaria de Educación desde hace seis años, con más de 600 profesores en deporte y cultura. Un gran esfuerzo que hacemos administrando y que hace la población al pagar sus tasas. San Fernando no es un pueblo rico, sino que es un pueblo solidario que paga sus tasas para que podamos hacer obras que lleguen a los sectores más vulnerables”.