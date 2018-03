06/03/2018 - 19:56 | Espectáculos / Tigre Javier Caumont presenta “Boleros In Jazz” en Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes El sábado 10 de marzo próximo, a las 21.30, el multipremiado bolerista Javier Caumont presentará en Il Teatrino, Boulevard Sáenz Peña 1376, Tigre, su último trabajo discográfico “Boleros in Jazz”, un variado repertorio en el que prioriza la fusión con el jazz y el tango-jazz. Junto a músicos y arregladores argentinos, Javier Caumont ha ido construyendo un repertorio relevante que devolvió al Bolero su lugar en la cultura de nuestro país. Y es que la fusión de éste género con ritmos como el jazz, el tango, el candombe, los choros y el bossa, marcaron un antes y un después en la historia de éste amado género en nuestro país.



Nacido en el seno de una familia de artistas (hijo de los actores César Bertrand y María Rosa Fugazot), desde chico cultivó un exquisito gusto musical influenciado por artistas de la talla de Oscar Peterson, Bill Evans, Chic Corea, Chico Novarro, Raúl Parentella… voces como las de Frank Sinatra, Daniel Riolobos, Ella Fitzgerald, Al Jarreau… y arregladores como Quincy Jones y David Foster, entre otros.



Javier Caumont lleva editadas cuatro producciones discográficas: "Cantarle al amor es posible", "Así es mi amor", "Un Bolero en Buenos Aires" (en vivo) y "Boleros del Sur". Este año editará su quinto trabajo, "Boleros in Jazz", cuyos temas anticipará en su presentación en Il Teatrino de Tigre.