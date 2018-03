Junto a su gabinete, Macri celebró el “séptimo trimestre de crecimiento consecutivo” de la economía

El presidente Mauricio Macri y sus ministros celebraron hoy el “séptimo trimestre de crecimiento consecutivo” de la economía en una reunión de gabinete en la Casa Rosada.



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, abrió el encuentro al hacer una “introducción” sobre el “séptimo trimestre de crecimiento consecutivo” del país, según pudo reconstruir NA de la reunión a puertas cerradas.



Tal como lo había hecho la semana pasada en una reunión de gabinete ampliado, Dujovne expuso algunos resultados “alentadores” para el rumbo económico.



Por caso, indicó que la inversión lidera el crecimiento, con una expansión interanual del 13%; que en enero se recuperaron las exportaciones (variación del 30%); que en 2017 el nivel de patentamientos de cero kilómetro alcanzó las 900.000 unidades y el de motocicletas los 690.000 rodados.



También apuntó que el empleo volvió a crecer (194.000 puestos más en 2017, mostró en uno de los cuadros) y que la pobreza bajó del 32,2% (2012-15) al 28,6%, en 2017.



Dujovne mencionó el incremento de la venta de automóviles y de cemento, según confirmó el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien ofició como vocero del encuentro, centrando su exposición en el impacto del paro de 48 horas convocado por los gremios docentes.



El funcionario aseguró que los ministros no hablaron sobre la intervención del Banco Central en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) en la jornada previa con la venta de 30 millones de dólares para aplacar la escalada del dólar.



Esa fue la primera intervención directa del Central en el MULC en lo que va del año y en los últimos siete meses, por lo que el mercado tomó nota de que el BCRA no admitirá movimientos bruscos que afecten el valor de la moneda nacional.



Al ser consultado sobre la reducción del 25% de los cargos políticos en el Estado, Finocchiaro aclaró al salir de la reunión que “no se achicó ni se hizo un recorte”, sino sólo “una baja de los cargos políticos”.



En ese sentido, afirmó que “frente al sacrificio que está haciendo el pueblo para salir de la crisis, la política eliminó cargos políticos”, pero “no se achicó, no hubo ajuste, ni recortes”.



El ministro de Educación aclaró que ese reacomodamiento en la cartera educativa fue del 34 por ciento.