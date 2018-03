06/03/2018 - 17:27 | Política / Stolbizer denunció a funcionarios nacionales por beneficiarse con contratos de consultorías Herramientas: Compartir: ver más imágenes La ex diputada Margarita Stolbizer presentó hoy una denuncia contra funcionarios del Gobierno nacional por supuestas negociaciones incompatibles y abuso de autoridad, ya que sus empresas fueron beneficiarias de millonarios contratos de consultoría por parte del Ministerio de Modernización.

En la denuncia que presentó la abogada de Stolbizer, Silvina Martínez, y que recayó en el Juzgado Federal Nº 11 a cargo de Claudio Bonadío, se solicitó a la Justicia que se investiguen "los beneficios otorgados mediante la contratación por parte del Ministerio de Modernización de la Nación a una empresa, Labcom SA, cuyos titulares serían diferentes funcionarios públicos del Gobierno nacional".



Según Stolbizer la actuación de los tres funcionarios señalados, Juan Pablo Peredo, Luciano Elizalde Acevedo y Alejandro Alonso, "podría encontrarse encuadrada en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".



"Se prescinde del Estado para que algunas empresas privadas hagan buenos negocios. Resultan ser amigos o parientes y se les exime de cumplir las leyes al tiempo que se les otorgan contratos millonarios. Algunos mecanismos son demasiado parecidos a los usados en el gobierno anterior: las empresas se crean al solo efecto de contratar con el estado", advirtió la ex legisladora.



Según la denuncia, la empresa Labcom SA "a pesar de resultar ganadora de concursos privados y licitaciones impulsadas desde el Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, no posee empleados y sus únicos ingresos en el período 2016/2017 se originarían en los contratos que recibe de la Administración Pública Nacional y de la Ciudad".



Labcom SA se constituyó el 16 de febrero de 2012, tiene como actividad principal declarada ante la AFIP el rubro servicios empresariales y la sede social se fijó en Lavalle 1527 Piso 11 Oficina 44 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



"Su capital social es de 50.000 pesos y así se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, obtuvo contratos millonarios" tanto de la Nación como de la Ciudad, indicó Stolbizer en la denuncia.



Peredo, uno de los socios de la empresa, se desempeñó como director titular de Nación Fideicomisos desde el 23 de diciembre de 2015 hasta mediados del año 2017, cuando se aceptó su renuncia.



"Es decir, el mismo período que estamos solicitando se investigue, durante el cual la empresa Labcom ganó las licitaciones", destacó el escrito.



Por su parte, la denuncia señaló que Acevedo "es investigador del Conicet" y, según consignan diferentes medios periodísticos, "comparte en condominio hectáreas en la provincia de Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri, a través de la empresa Los Tykey SRL (sociedad de Luciano Hernán Elizalde Acevedo, Sebastián Elizalde Acevedo y Leopoldo Elizalde Acevedo)".



"El presidente Macri adquirió estas hectáreas (el 18,69%) como dación de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en mayo de 2015. Juan Pablo Peredo, quien se desempeñó como director titular de Nación Fideicomisos desde el 23 de diciembre de 2015 hasta mediados del año 2017, cuando se aceptó su renuncia. Es decir, el mismo período que estamos solicitando se investigue, durante el cual la empresa Labcom ganó las licitaciones", agregó.



En el caso de Alonso, la denuncia sostiene que "también tiene su puesto en la Administración Pública Nacional, ya que se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación".



"El Gobierno debe multiplicar esfuerzos para que las promesas de cambio no se conviertan en una nueva mentira. Deben mostrar una gestión transparente. La lucha contra la corrupción no es solo mirar hacia atrás, sino procurar que no nos vuelva a ocurrir", finalizó Stolbizer.