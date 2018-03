Médicos operaron alumbrándose con los celulares en un hospital platense

Médicos de un hospital de la ciudad de La Plata se vieron obligados a terminar una cirugía alumbrando el quirófano con las linternas de sus teléfonos celulares porque el grupo electrógeno “no arrancó”.

Así lo denunció uno de los cirujanos del Hospital Rodolfo Rossi de La Plata, que por las interrupciones constantes en el servicio eléctrico debieron suspender todas las cirugías programadas.



A través de un comunicado, los médicos dijeron que desde la semana pasada se intensificaron los cortes de luz, sin que medien avisos ni advertencias.



Sin embargo, la empresa de energía local Edelap informó que, de acuerdo a los registros del Centro Operativo de la empresa, en la zona del Hospital Rossi no hubo interrupciones del servicio en los últimos 20 días.



Para los profesionales lo más preocupante es que “el funcionamiento del grupo electrógeno debería resolver este inconveniente pero eso no ocurre”.



Además se puso la mira en la instalación de un tablero eléctrico que, pese a ser nuevo, no estaría funcionando como corresponde, “cuando a los segundos logra abastecer al generador, la luz vuelve a cortarse entre 5 y 6 veces en un lapso corto”.



Los trabajadores del hospital de 37 entre 116 y 117 compararon ese contratiempo con lo que ocurrió semanas atrás en el Policlínico San Martín, cuando también hubo problemas derivados de la electricidad y fueron categóricos al señalar que hay momentos en los que “el Rossi queda totalmente a oscuras y sin abastecimiento eléctrico”.



Según denunció el médico Manuel De Battista, cirujano de ese centro sanitario y representante de CICOP, “el sábado pasado hubo que finalizar una cirugía en el quirófano alumbrando con las linternas de los celulares porque el grupo electrógeno no arrancó” y dijo que previamente habían soportado 8 cortes de luz durante la misma operación.



Ese día se suspendió el resto de las cirugías y el médico se lamentó porque muchas habían sido programadas con 6 meses de anticipación, “la gente se va con mucha bronca”, dijo.



Además se informó que por los cortes de luz y por su repentina vuelta hubo varios inconvenientes: se quemaron dos mesas con materiales de anestesia y se afectó el equipamiento del servicio de Nefrología, hecho que dificultó la atención de los pacientes en diálisis.



“Esta situación afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población, aquellos que no tienen una obra social o una prepaga que en la Argentina superan el 40% de los habitantes. Desde CICOP del Hospital Rossi se esperan respuestas urgentes”, se comunicó.



Manuel De Battista apuntó a un matutino platense que “los profesionales y todo el equipo de trabajadores esperamos que este problema se resuelva con urgencia”.



“No podemos estar atendiendo en condiciones inseguras a nuestros pacientes, mientras nadie da la cara frente a una problemática de la que los profesionales no somos responsables” añadió y anticipó que los representantes de CICOP abordarán el problema con las autoridades sanitarias.



El Ministerio de Salud bonaerense informó que frente a los inconvenientes en el suministro de energía que se registraron en el Rossi, se están realizando tareas de evaluación y reparación de las que participan personal de mantenimiento del hospital, la empresa encargada de la instalación del nuevo tablero eléctrico y Edelap.



Las autoridades confirmaron que se reprogramaron las cirugías que no son de urgencia y se aclaró que, no obstante, está garantizada la atención de pacientes internados y de aquellos que ingresan por la guardia.



Se explicó que el hospital Rossi se encuentra en pleno proceso de colocación de un moderno tablero eléctrico.



En este marco, el sábado se registraron cortes y se trabajó para detectar el origen de esos desperfectos.



Una de las hipótesis que evalúan los técnicos es que el suministro de energía que proporciona Edelap presenta variaciones de tensión y la hipersensibilidad del nuevo tablero eléctrico las detecta de inmediato y esto provoca cortes.