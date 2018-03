06/03/2018 - 17:15 | Información General / Finocchiaro afirmó que “es obsceno festejar que haya chicos sin clases” y que “corresponde descontar” los días de paro Herramientas: Compartir: El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, afirmó hoy que “es obsceno festejar que haya chicos sin clases” al criticar el paro de 48 horas convocado por lo gremios docentes y dijo que “corresponde” descontar los días no trabajados.

El funcionario se expresó de este modo en declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, tras participar de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.



“Entiendo que todas las jurisdicciones van a descontar los días de paro que es lo que corresponde”, afirmó el funcionario, quien durante el encuentro junto a sus pares informó sobre el nivel de acatamiento a la medida de fuerza docente registrada ayer durante la primera jornada de la protesta de 48 horas.



El ministro informó que durante la última reunión de Gabinete c brindó información de “los porcentajes” de acatamiento en las distintas jurisdicciones que le pasaron desde cada distrito, pero sostuvo que “oficialmente no hablo de porcentajes” tras sostener que “es casi obsceno entrar en esa discusión”.



En ese sentido, Finocchiaro indicó “para el gobierno cualquier chico o chica que quede sin clases es un problema”, y agregó que “desde el gremio que convocó” el paro “también es obsceno festejar que haya chicos que perdieron su derecho a la educación”.



Seguidamente, ante una pregunta dijo: “Entiendo que todas las jurisdicciones van a descontar los días de paro que es lo que corresponde”. Volver