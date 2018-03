Docentes dicen que Vidal “tiene el dinero” para aumentar los salarios por encima del 15% y cerrar el conflicto

María Laura Torre, secretaria adjunta de Suteba, aseguró hoy que la gobernadora María Eugenia Vidal tiene en sus manos la resolución del conflicto docente porque “tiene la plata” para pagar un aumento salarial con cláusula gatillo.



“No queremos que pase lo mismo que el año pasado cuando la paritaria duró seis meses, hasta que logramos demostrar que la provincia tenía dinero justo antes del inicio de la campaña para las elecciones legislativas”, dijo Torre en declaraciones al canal A24.



El gobierno bonaerense no había convocado aún este martes a una nueva reunión a los representes del Frente de Unidad Docente, por lo que los gremialistas de AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA aguardaban una comunicación oficial.



Torre ratificó el reclamo de SUTEBA por un incremento salarial del 20 por ciento más cláusula gatillo ante la desconfianza con la meta de inflación del 15 por ciento impuesta por el Gobierno nacional para el 2018. .



“Si el gobierno provincial está tan confiado que la inflación no va a superar el 15 por ciento lo primero que debería acordar es la clausula gatillo. Y no hay un por qué claro en la respuesta que nos dan”, dijo Torre.



Recordó la gremialista docente que la gobernadora Vidal dijo que los docentes no debían perder poder adquisitivo, por lo que el FUD irá a la próxima reunión con un pedido de “un aumento que tenga que ver con la realidad”.



“La provincia tiene dinero. La Nación le giró 40.000 millones de pesos extra”, dijo Torre.