Andreotti participó del acto del inicio de clases en la Escuela San Rafael

El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, y el Diputado Provincial Juan Andreotti estuvieron presentes, junto al padrino escolar Matías Bettatis, en el arranque del ciclo lectivo del establecimiento renovado para el periodo 2018. El Municipio ayudó con mejoras, y el aporte de materiales y mobiliario en la escuela con una matrícula de más de 1.000 alumnos.

El Municipio de San Fernando sostiene una activa política a favor de la educación pública con gran inversión en un amplio circuito de educación formalmente establecido –Jardines Maternales, CEIM y ‘Sumate'-, y una continua asistencia a jardines de infantes, y escuelas primarias y secundarias del distrito. En la Escuela ‘San Rafael', se acompañó la puesta en valor del edificio.



En el marco del acto inaugural del ciclo lectivo 2018, el Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, y el Diputado Provincial Juan Andreotti se hicieron presentes y entregaron mobiliario deportivo. “Este es un colegio que también atiende un sector muy vulnerable e importante, que entre jardín, primaria y secundaria hay 1.000 alumnos y lo han hecho con mucho esfuerzo, puesto mucha voluntad, con mucha gente que colaboró”, manifestó el Jefe Comunal



“El Municipio está siempre al lado de los más vulnerables –agregó- Así que nos invitaron para el inicio de clases y pudimos estar presentes. Estamos convencidos de que la educación pública es la herramienta fundamental para la inclusión, integración social e igualdad de oportunidades”.



Durante las obras de renovación y ampliación de la institución educativa, San Fernando aportó materiales de obras y pintura; donó mobiliario escolar y deportivo; y renovó totalmente las veredas del establecimiento escolar.



El padrino de la escuela Matías Bettatis celebró la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela ‘San Rafael': "Realmente es un sueño porque no solamente es un inicio lectivo más, sino que nos encontramos con toda una parte del colegio que fue totalmente remodelada. Y con una ampliación que nos permite tener dos cursos nuevos, que hoy sabemos que el sistema escolar en la Argentina en general está bastante vapuleado. Tener el orgullo de recibir más chicos y agrandar nuestra matrícula para nosotros es una felicidad increíble”.



"Y nos hemos sentido acompañados por el Municipio en todos los aspectos –agregó-. Fue un acompañamiento continuo, desde Alicia Aparicio, y tanto Luis como Juan Andreotti. Uno no se siente solo en esto que es como tirarse al vacío, porque son compromisos financieros muy grandes y son obras de caridad, no es que se hacen con alguna retribución de por medio. Es una donación que uno hace, se trata de juntar amigos que confían en uno y hacen una colaboración monetaria, lanzarse a soñar y ver estos resultados es hermoso".



Por su parte, la Hermana Pino consideró que "es un sueño hecho realidad, jamás hubiéramos pensado que esto podría ser pero se logró renovar esta escuela y hoy estamos felices por la cantidad de familias que se favorecen”. “Son 50 niños que no tenían escolaridad porque no tenían posibilidad; hoy son 50 familias más con los chicos en el colegio. Gracias a todos los que lo hicieron posible", expresó.



Andreotti concluyó: “El Municipio invierte mucho en el camino de la educación, tiene un presupuesto muy grande para eso. Hemos creado desde el primer día que hemos llegado la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y estamos abocados a poder llegar a la mayor cantidad de lugares en San Fernando”.



El Municipio de San Fernando sostiene el Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales' mediante el cual asiste a establecimientos educativos con graves necesidades edilicias. De cara al ciclo lectivo 2018, la Comuna lleva adelante obras en seis edificios del distrito donde funcionan la EPB N° 1, 3, 6 y 21; las ESB N° 12, 14 y 10; las EPA N° 701, 708 y 702; y los Jardines de Infantes N° 907 y 910. La inversión destinada asciende a más de 40 millones de pesos.



Además, ahora se sumarán las refacciones en cuatro establecimientos provinciales, donde funcionan las EPB N° 6, 9, 22, 35 y 40; las ESB N° 6 y 13; y la ISFD N° 117. Serán realizadas a los largo del ciclo lectivo 2018.