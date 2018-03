Horóscopo correspondiente al martes 6 de marzo de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Suprime una entrevista laboral por falta de tiempo. Trate de organizarse y poner mayor expectativa aún en las cosas que no lo seducen demasiado. Un sentimiento nuevo aflora en usted. Sugerencia: equilibrar las emociones.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Corrige una situación que se daba en el plano laboral. Mayor firmeza seguridad frente a problemas que se presentan. Hay una oportunidad de salir con alguien que ingresa a su vida. Sugerencia: la búsqueda en la vida debe ser constante.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Estará preocupado por definir ciertas cosas en el plano laboral, trate de motivarse a concretar por lo menos lo que está al alcance de sus manos. Supera un dolor afectivo. Sugerencia: crecer implica darle a la vida la posibilidad de que nos ofrezca cosas y no cerrarnos.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Se apodera de una situación familiar que termina por resolverla. Sepamos que no siempre podemos interferir en la vida de los demás. Su sensación de cariño hacia una persona que conoce desde hace años puede transformarse.

Sugerencia: asumir lo que sentimos.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Debería estar más seguro de lo que desea que el otro vea en usted. Trate de no vacilar y de mostrar sus cosas tal cual son. Innovación en el área laboral, comienza otra etapa. Sugerencia: saber que todo llega.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- La plenitud de los sentimientos al punto de llevarlo a tomar una decisión. Todo apuntaría hacia la concreción de sus sueños. Una posible participación suya en un lugar de trabajo le puede traer algo más importante.

Sugerencia: aprovechar las oportunidades.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Etapa de liberación en la que sus cinco sentidos apuntarán a ordenar sus objetivos. Se consolida en usted una relación laboral que lo aliviará sobre todo emocionalmente. Sugerencia: aprovechar los buenos momentos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)- Una actividad nueva lo aliviaría en sus tensiones. Trate de minimizar el contenido emocional que pone en cada cosa que vive. Estado de alerta con respecto a las firmas que deba poner. Sugerencia: tranquilizarse por uno y por quienes conviven con nosotros.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Sabrá lo que está esperando con respecto a persona que conoce. Una imaginación más que propicia para crear o realizar proyectos. Sensación de plenitud luego de una importante salida. Sugerencia: disfrutar de la vida.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Realizará los trámites que quedaron pendientes para esta semana. Una etapa más que propicia para ocuparse de que los proyectos que tiene en mente se lleven a cabo. Sugerencia: darnos cuenta de los tiempos que necesita cada cosa que hacemos.



ACUARIO (21 DE ENERO19 DE FEBRERO)- Deberá sentir la tranquilidad que le están transmitiendo en el plano afectivo. No deje pasar la oportunidad de mantener esa entrevista laboral, puede darle una expectativa nueva positiva en ese orden. Sugerencia: la confianza nos da paz.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Razona con una gran lucidez acerca de una cuestión afectiva que lo mantiene en ascuas. No todo está perdido trate de luchar por lo que quiere. Su parte laboral mejorará con el tiempo. Sugerencia: saber esperar a que las cosas den su propio veredicto también.