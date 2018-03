05/03/2018 - 18:41 | Política / El Massismo cuestionó a Vidal: "Si no hubieran sido tan soberbios, hoy los chicos estarían en las aulas" Herramientas: Compartir: Los referentes en Educación del Frente Renovador criticaron al Gobierno Provincial por no haber llamado a paritarias con mayor anticipación. En ese sentido precisaron: “Hace más de 2 años que venimos planteando que las paritarias docentes deben iniciarse a fin de año, para evitar esta misma situación”. El equipo técnico de Educación de la fuerza política que lidera Sergio Massa responsabilizó a los funcionarios provinciales por el conflicto que derivó en un paro docente de dos días.



Al respecto, Luciana Padulo, consejera general de Educación de la Provincia de Buenos Aires, manifestó: "Si desde el Gobierno no hubieran sido tan soberbios a la hora de encarar la negociación salarial, ni con medidas completamente desacertadas como el cierre de escuelas rurales y del Delta, probablemente hoy los chicos estarían en las aulas. Otro hubiera sido el contexto y, por supuesto, otro hubiera sido el tono de la discusión salarial”.



Por otro lado, el especialista en Educación del FR, Juan María Segura, expresó: "Los funcionarios provinciales debieron ser más precavidos y evitar esta situación: un año más, los chicos no comienzan las clases en la fecha estimada. ¿Y si en vez de ‘optimizar', utilizan la gran cantidad de recursos para potenciar los aprendizajes de los chicos? Hay que sentarse dentro de una escuela para entender dónde están los problemas de aprendizaje. El Estado tiene que estar presente, sobre todo en los sectores que más se los necesita. Las escuelas del Delta se tienen que reforzar, no eliminar".



Mientras que el diputado provincial Ricardo Lissalde declaró: “Desde el Frente Renovador hace más de 2 años que venimos planteando que las paritarias docentes deben iniciarse a fin de año, para evitar esta misma situación. El Gobierno debe usar sus recursos para evitar problemas, no padecerlos y buscar culpables”.



Cabe destacar que en dos años de la gestión de Cambiemos al frente de la Provincia, nunca se logró iniciar las clases en tiempo y forma. Se perdieron, en total, 22 días (5 en 2016 y 17 el año pasado), a los que se suman otros 2 días, por lunes y martes de esta semana.