“El paro docente viene muy fuerte”, aseguró dirigente de SUTEBA

La secretaria gremial del sindicato docente SUTEBA, María Laura Torre, aseguró hoy que el paro que llevan adelante los maestros “viene muy fuerte en todo el país”, y cuestionó al Gobierno de Mauricio Macri por “borrarnos la paritaria nacional”.



Además, estimó que la movilización que este lunes realizarán los docentes en esta capital “va a ser muy importante”.



“El paro viene muy fuerte en todo el país. Es una decisión que se votó por unanimidad el viernes pasado, en el Congreso de la CTERA. Hacía mucho tiempo que no salía una medida con tanta fortaleza”, resaltó la dirigente.



En declaraciones radiales, Torre explicó que el paro (que se realiza este lunes y se extenderá hasta mañana inclusive) “es consecuencia de que el Gobierno nacional intenta borrarnos la paritaria nacional, que es una ley”.



“Esa paritaria iguala un piso salarial: ningún docente puede cobrar por debajo de determinada cifra. Y si había provincias que no podían pagar ese piso con sus propios, era el Estado Nacional debía garantizarles el dinero, a través del Fondo de Incentivo Docente. Eso es lo que va a desaparecer. Pero nuestro salario no se puede fijar por decreto”, enfatizó.



Según la sindicalista, “no tenemos que ser trabajadores diferentes, pero el Ministerio de Educación nos quiere fijar un piso salarial. Lo que se está jugando es la educación pensada a nivel federal”.



Por último, indicó que este mediodía “nos vamos a movilizar al Ministerio de Educación de la Nación, porque el responsable absoluto de que ésto suceda es el ministro Alejandro Finocchiaro”