Lacunza descartó mejorar la oferta salarial a los docentes

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, descartó hoy mejorar la oferta salarial que la Provincia realizó a los docentes, por entender que eso implicaría “aumentar impuestos o aumentar la deuda”.



El funcionario puntualizó que Buenos Aires “tiene déficit, de 30 mil millones de pesos para este año. De manera que si hacemos propuestas salariales superiores, hay que aumentar impuestos o aumentar la deuda. O bajar el gasto en otros rubros”.



“Por eso, tratamos de hacer la mejor propuesta con los fondos disponibles. No queremos que el ahorro venga por el lado de los salarios. Y en consecuencia, proponemos la cláusula de revisión”, añadió Lacunza, en declaraciones radiales.



En ese sentido, el ministro provincial explicó que “en la propuesta (para los docentes) incluimos una cláusula de revisión para octubre. Y si la inflación fuera superior a la estimada por el Gobierno, habrá una compensación antes de fin de año, para que los maestros no pierdan poder adquisitivo, como no lo perdieron en 2016 y 2017”.



A su criterio, “no pensemos que sin cláusula gatillo no hay acuerdo. Es que si se aplica la cláusula gatillo de manera estricta, se generaliza el impulso inflacionario, porque es un instrumento indexatorio, que se puede utilizar en determinado momento”.



“Por eso, en la relación costo-beneficio, para nosotros es mejor una cláusula de revisión”, enfatizó.



Además, Lacunza recordó que la proyección oficial de inflación “es del 15%. Ese porcentaje está acorde con las posibilidades económicas de la Provincia y defiende el poder adquisitivo del salario”.



“Tengamos en cuenta que la inflación viene en descenso”, afirmó Lacunza.



Durante el último fin de semana, el secretario general del sindicato docente SUTEBA, Roberto Baradel, afirmó que “para que se destrabe el conflicto” el Gobierno bonaerense tiene que “ofrecer más del 20%” de aumento salarial y “cláusula gatillo”